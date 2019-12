Milano si aggiudica il primato di città che usa meno auto in Lombardia

notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il capoluogo lombardo è unamolto affollata in cui le persone sono sempre di corsa, ma una ricerca sull’utilizzo dell’ribalta subito l’immaginario comune. Secondo i dati raccolti dall’osservatorio di UnipolSai sulle abitudine di guida,è lain cui si usal’in tutta la, lache usal’Sono 271 giorni di utilizzo all’anno per ogni persona, di media 1 ora e 18 minuti al giorno contro la media nazionale di 286 giorni e 1 ora e 25 minuti. I numeri emersi sono presi direttamente dallemobili dei cittadini, più precisamente dalle scatole nere applicate sulle. In generale i lombardi nel 2018 hanno percorso 400 chilometri inrispetto all’anno precedente. Lache si posiziona al primo posto per l’utilizzo dell’è la provincia di Brescia, in cui si ...

MgraziaB : Semplicità e riconoscibilità per la scuola media di via Pizzigoni, da realizzare nella prima cintura periferica mil… - Paoletta_F : #Milano si aggiudica il premio Innovation in Politics Award nella categoria lavoro, grazie a #FabriQ, il primo incu… - lucasimo78 : RT @inretetweet: Inrete si aggiudica il premio 'Italia che Comunica/IMC', grazie alla campagna comunicativa ideata in partnership con Conse… -