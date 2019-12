Milano Mountain Film Festival 2019 | premi assegnati ed elenco vincitori

termometropolitico

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)ed. . Novembre è il mese dei. Contemporaneamente al Torino, dal 27 al 30 Novembre, ha avuto luogo il, dedicato alla proiezione die immagini fotografiche sui temi della montagna e dell’alpinismo.Le due categorie di concorso previste dal– quella cinematografica e quella fotografica – hanno ovviamente come contenuto principale quello ambientale, in cui forte è il legame tra uomo e natura. Lungometraggi, cortometraggi,d’animazione, purché trattino la tematica dell’alpinismo e la scoperta delle montagne. Iproiettati sono decisamente inferiori per numero rispetto al TFF, ma il MFF vanta una libertà di scelta e un’autonomia che comportano ...

GdelleValli : Milano Mountain Film Festival: ecco i vincitori - BKTPGroup : #Milano Mountain Film Festival 2019 : i premi assegnati - Mi-Lorenteggio Milano Mountain Film Festival 2019 : i pre… - lorenteggio : #MilanoMountainFilmFestival 2019 : i premi assegnati -