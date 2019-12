Migranti | la Ocean Viking a Pozzallo | a bordo 60 persone

Migranti - Alan Kurdi e Ocean Viking sbarcano in Italia : Milano, 4 dic. (askanews) – “Alan Kurdi” è il grido liberatorio delle 61 persone rimaste a bordo della nave della Ong Sea eye appena saputo che sarebbero sbarcate a Messina dopo aver passato una settimana in mare. Alcuni di loro nei giorni scorsi erano stati portati a terra per le precarie condizioni di salute e mentali, uno di loro ha tentato il suicidio. Anche per la Ocean Viking, che ha salvato 60 persone, il ministero ...

Migranti - sbarcano a Messina le persone a bordo dell’Alan Kurdi. La Ocean Viking è a Pozzallo : Dopo il via libera del governo italiano all’attracco delle navi delle Ong Alan Kurdi e Ocean Viking, con a bordo rispettivamente 61 e 60 Migranti soccorsi tra Italia e Libia, sono cominciate nella mattinata di oggi, 4 dicembre, le operazioni di sbarco dall’Alan Kurdi, sul molo Norimberga del porto di Messina. Finally, the news in the Night:Safe Port Messina.It's over.#ALANKURDI pic.twitter.com/HH6YUvqK7Q— sea-eye (@seaeyeorg) ...

Migranti - Alan Kurdi a Messina e Ocean Viking a Pozzallo : Sono stati assegnati i porti di sbarco alle due navi ong che nei giorni scorsi hanno salvato Migranti nel mar Mediterraneo e che erano in attesa di una comunicazione. L’Italia, dunque, spAlanca i porti: i 61 Migranti a bordo della Alan Kurdi potranno sbarcare a Messina, mentre i 60 a bordo della Ocean Viking arriveranno a Pozzallo. La Commissione Europea ha già attivato la procedura per il ricollocamento e alcuni Paesi hanno già ...

Migranti : Amnesty - 'urgente porto sicuro per Ocean Viking e Alan Kurdi' : Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - "È urgente assegnare un porto sicuro di sbarco a Ocean Viking e Alan Kurdi nel quadro di un sistema di ricerca e soccorso giusto, automatico e condiviso che tuteli i diritti delle persone che attraversano il Mediterraneo". Lo scrive su Twitter Amnesty Italia.

Ocean Viking di nuovo in mare - recuperati 60 Migranti a largo della Libia : Mauro Indelicato Tra i 60 migranti recuperati a circa 60 miglia nautiche dalla Libia, anche un neonato di 3 mesi con il fratellino di 3 anni. La Ocean Viking soltanto domenica era sbarcata a Messina con 215 migranti a bordo Sbarcata domenica a Messina con 215 migranti a bordo, la Ocean Viking è tornata subito dopo nel Mediterraneo centrale per effettuare una nuova missione di recupero. E nella mattinata di questo venerdì, le ...

Migranti - Ocean Viking salva 60 persone : 8.57 Sessanta persone a bordo di una barca di legno "gravemente sovraffollata e instabile" sono state salvate dalla Ocean Viking, nave gestita dalle Ong Medici Senza Frontiere e Sos Méditerranée, a 60 miglia dalla costa libica. Lo riporta Medici senza frontiere sul suo profilo Twitter. L'organizzazione umanitaria riferisce che si è trattato di "un'operazione impegnativa". Tra i Migranti che sono stati portati in salvo ci sono un bambino di tre ...

Migranti - Ocean Viking ne soccorre 60 : tra di loro anche due fratellini di 3 mesi e 3 anni : Più di 140 Migranti soccorsi in mare in meno di un giorno in tre differenti operazioni. Prima i due salvataggi della Alan Kurdi (con 84 persone a bordo e una donna e un bambino in condizioni complicate), poi quello della Ocean Viking: sono 60 le persone soccorse, tra di loro anche due fratellini di tre anni e tre mesi.Continua a leggere

Migranti - la Ocean Viking soccorre nella notte un barcone : sessanta persone - fra queste un neonato : Terzo soccorso nel giro di poche ore nel Mediterraneo. La notizia arriva via Twitter da Alarm Phone

Ocean Viking - sbarcati 213 Migranti a Messina. L'ira di Matteo Salvini : "Conte e Lamorgese - vergogna" : Matteo Salvini annuncia lo sbarco di 213 presunti profughi a Messina "dalla solita nave Ong" e attacca con un durissimo post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Porti aperti significano più partenze, più sbarchi, più morti. E più droga e armi nelle mani di scafisti e trafficanti. Ottimo risultato p

Migranti - il Viminale indica il porto sicuro per la Ocean Viking : sbarcherà a Messina : La Ocean Viking, con a bordo più di 200 Migranti, sbarcherà a Messina. Il porto sicuro è stato indicato dal Viminale dopo che Italia, Germania, Francia e Malta hanno chiesto "congiuntamente alla Commissione europea l’attivazione della procedura di ricollocamento dei Migranti a bordo della Ocean Viking".Continua a leggere

Migranti - Strada su Ocean Viking : "Chiedono porto sicuro - l'Italia risponda" : Lavinia Greci L'ex presidente di Emergency interviene sulla situazione dei Migranti salvati nel Mediterraneo e, su Twitter, si rivolge all'esecutivo giallorosso: "A bordo ci sono molti bambini e fa freddo. Quando diamo porto come prevedono leggi internazionali?" "Pronto, Italia? La Ocean Viking ha chiesto un porto per le 213 persone a bordo, Malta l'ha negato, l'Italia ancora non ha risposto. A bordo ci sono molti bambini e fa ...

Migranti : Strada - 'Ocean Viking chiede porto sicuro - Italia risponda' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "Pronto, Italia? La OceanViking ha chiesto un porto per le 213 persone a bordo, Malta l'ha negato, l'Italia ancora non ha risposto. A bordo ci sono molti bambini e fa freddo. Quando lo diamo un porto sicuro, come prevedono leggi e convenzioni internazionali? #fatelisce

Migranti su tre navi in attesa di un porto sicuro. Sono 367 - più di 200 sulla Ocean Viking : Tre navi con i Migranti soccorsi a bordo navigano nel Mediterraneo, in cerca di un “porto sicuro”. Negli ultimi due giorni hanno salvato 367 persone salvate.Si intensificano le partenze dalla Libia e si moltiplicano i soccorsi delle Ong. Duecentoquindici - salvate in tre diversi interventi - Sono sulla “Ocean Viking”, la nave gestita da Sos Mediterranee e Medici senza frontiere; 73 sulla Open Arms e 79 sulla Aita Mari, ...

Migranti - Ocean Viking ne salva altri 30. A bordo ora ce ne sono 125 : La Ocean Viking ha compiuto due importanti salvataggi negli ultimi giorni. Ieri ha soccorso 94 persone, di cui 45 uomini, undici donne (quattro incinte) e 38 minori, di cui 29 non accompagnati. Tra i minori sei sono bambini piccoli. Le nazionalità sono diverse: Camerun, Costa d’Avorio, Nigeria e Mali. Ma anche Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Repubblica Centrafricana, Guinea, Senegal, Sierra Leone, Togo.Oggi ne ha salvati un'altra trentina ...