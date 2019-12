Michelle Hunziker pronta a ripartire | dopo le critiche | L' ansia ti divora

ilgiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Serena Granato L'ex moglie di Eros Ramazzotti si è dettain tv, nelle vesti di conduttrice di All together nowaver affrontato un periodo "no", provocato dallesocial di chi avrebbe preferito vedere Maria De Filippi al suo posto - al timone delle ultime tre puntate di Amici celebrities-è in procinto di cominciare una nuova esperienza televisiva. Tra poche ore, avrà inizio la seconda edizione consecutiva di All together now, un format Mediaset che verrà condotto nuovamente dall'ex moglie di Eros Ramazzotti, in collaborazione con il rapper J-Ax. Il game-show musicale di Canale 5 offre la possibilità di vincere un montepremi dal valore di 50.000 e vede i talenti-concorrenti sottoporsi alle valutazioni di una giuria di 100 giudici, capeggiata da J-Ax. La conduttrice del programma, che verrà trasmesso a partire da stasera, è ...

