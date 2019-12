Michelle Hunziker da bambina | la foto fa sognare i fan | “Meravigliosa”

notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)ha condiviso con i fan uno scatto molto tenero della sua infanzia: nellala showgirl svizzera è in compagnia del padre, che l’aveva “imprigionata” sulla spiaggia, per gioco.da“Guardate mio padre dietro com’è compiaciuto….! Era finalmente riuscito ad imprigionarmi dopo averlo fatto andare fuori di testa perché scappavo sempre! Andare al mare con me non era cosa rilassante mi dicono!”, cosìha condiviso con i fan il dolce scatto della sua infanzia, in cui la showgirl svizzera si trovava sulla spiaggia in compagnia del padre. Visto che da piccolaera una “piccola peste” il padre le aveva costruito una sorta di recinto, costituito da sdraio e lettini: “Come vedete io ero molto felice della mia “prigione” di lettini e secchielli!”, ha scritto la showgirl, ...

