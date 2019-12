Meteo Salerno domani giovedì 5 dicembre | pioggia e schiarite

Meteo Salerno domani mercoledì 4 dicembre : sereno o poco nuvoloso : Meteo Salerno Previsioni del tempo di domani mercoledì 4 dicembre: nuvolosità, temperature e venti. Prosegue l’Aggiornamento Meteo Napoli di mercoledì 4 dicembre. Rimanete connessi con MeteoWeek Clicca QUI Meteo martedì 3 dicembre Salerno Il Meteo a Salerno e le temperature A Salerno domani mercoledì 4 dicembre giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, è […] L'articolo Meteo Salerno domani mercoledì 4 dicembre: sereno o ...

Allerta Meteo - serata di forte maltempo al Sud : allarme alluvione a Salerno - forti temporali in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia insiste in queste ore su gran parte del Paese, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma oggi è stata unagiornata di forti piogge soprattutto in Campania, come ampiamente previsto: sono caduti ben 140mm a Baronissi, 118mm a Cava San Pietro, 103mm a Frassineto, 78mm a Cava de’Tirreni, 65mm a Ravello, 58mm a Mercato San Severino. Adesso ...

Bomba d'acqua in Campania - scuole chiuse a Napoli - Salerno e Benevento anche mercoledì : ?altre 24 ore di allerta Meteo : Il sindaco Luigi de Magistris ha firmato l?ordinanza di chiusura delle scuole anche per mercoledì in tutto il territorio del comune di Napoli. Il livello di allerta, infatti, resta...

