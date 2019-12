Meteo Roma del 04-12-2019 ore 19 | 15

Meteo Roma : previsioni per giovedì 5 dicembre : Meteo Roma: previsioni per giovedì 5 dicembre Molte nubi anche compatte nella mattinata e poi anche al pomeriggio; deboli piogge sparse attese nelle ore serali e poi nella notte. Temperature comprese tra +6°C e +13°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 5 dicembre Deboli piogge nella mattinata sul Basso Lazio e a ridosso dei rilievi, generalmente più asciutto altrove; nel pomeriggio i fenomeni interesseranno le aree costiere lasciando asciutti ...

Previsioni Meteo Roma di domani giovedì 5 dicembre : nuvolosità, temperature, venti e mari. Il Meteo a Roma e le temperature A Roma domani giovedì 5 dicembre nubi sparse alternate a schiarite con tendenza

Meteo Roma : previsioni per mercoledì 4 dicembre : Meteo Roma: previsioni per mercoledì 4 dicembre Condizioni di tempo stabile con possibili foschie nella mattinata ma in rapido diradamento, prima che al pomeriggio la nuvolosità torni ad aumentare; nubi sparse anche in serata ed in nottata ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +4°C e +13°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 4 dicembre Tempo stabile con ampi spazi di sereno alternati a locali foschie sulle coste e ...

Previsioni Meteo Roma di domani mercoledì 4 dicembre : nuvolosità, temperature, venti e mari. Il Meteo a Roma e le temperature A Roma domani mercoledì 4 dicembre domani giornata soleggiata, salvo velature in transito

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità arancione per piene dei fiumi : “Nella giornata di martedì 3 dicembre il graduale esaurimento delle precipitazioni, che ancora insisteranno sul settore appenninico Tosco-Romagnolo, e il ripristino di condizioni Meteorologiche stabili su tutto il territorio regionale saranno favoriti dal progressivo consolidamento di un’area anticiclonica sulla Penisola Italiana. La criticità arancione per la zona B è riferita alla propagazione delle piene dei fiumi Romagnoli nella ...

Meteo Roma : previsioni per martedì 3 dicembre : Meteo Roma: previsioni per martedì 3 dicembre Deboli piogge nella mattinata in generale esaurimento nelle ore pomeridiane; in serata le condizioni del tempo saranno stabili. Temperature comprese tra +8°C e +17°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 3 dicembre Deboli piogge al mattino su gran parte della regione ad esclusione delle aree settentrionali che si manterranno generalmente più asciutte; migliora al pomeriggio su tutto il Lazio salvo ...

Previsioni Meteo Roma di domani martedì 3 dicembre : nuvolosità, temperature, venti e mari. Il Meteo a Roma e le temperature A Roma domani martedì 3 dicembre cieli molto nuvolosi al mattino con deboli

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione ma situazione in miglioramento : Cala l’Allerta Meteo in Emilia-Romagna per il passaggio della piena del Po. Ancora rossa per oggi, sabato, sui tratti di valle, dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domenica primo dicembre l’Allerta viene declassata ad ‘arancione’, con criticità idraulica nella pianura Emiliana orientale e sulla costa ferrarese che quindi passa da ‘seria’ a ‘moderata’. In quest’area la piena del fiume ...