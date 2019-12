Meteo estremo, Italia sesta per vittime

Negli ultimi 20 anni, dal 1999 al 2018, l'è al 6° posto nel mondo per numero dicausate dagli eventiestremi, e 18esima per perdite economiche procapite. I dati sono nel Climate Risk Index di Germanwatch. Nel complesso, nel ventennio l'risulta il 26esimo Paese per vulnerabilità: guardando al 2018,invece,è 21esima. Clima e ambiente sono punti critici anche in Ue: l'Agenzia competente prevede che si mancherà gran parte dei target 2020 sulla biodiversità e quasi tutti quelli del 2020,senza una svolta decisa(Di mercoledì 4 dicembre 2019)