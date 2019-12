Mes | Monti difende Conte | ' Autorità valutino estremi aggiotaggio' | Borghi | ' Gravissimo'

Ue : Monticini - ‘più stabilità con Mes - legare approvazione ad assicurazione depositi’ : Milano, 2 dic. (Adnkronos) – L’aggiornamento del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, “è un falso problema, fornisce anzi un ulteriore elemento di stabilità. Il vero problema sono i mancati progressi sull’Unione bancaria e in particolare l’assicurazione unica sui depositi, un elemento che ci era stato promesso all’avvio dell’Unione bancaria e che sembra non arrivare”. In questo senso il ...

Tremonti : "Il Mes? L'ultimo di una galleria di orrori". Tria : "Eliminato ciò su cui Salvini non era d'accordo : “Le critiche al Mes erano condivise da tutti, Salvini all’inizio aveva ragione, poi la situazione è cambiata, perché c’è stato un negoziato che ha eliminato i punti su cui non era d’accordo”. Giovanni Tria, ex ministro dell’Economia a Mezz’ora in Più interviene sul fondo salva stati, tema che sta dividendo la maggioranza di governo. Quanto alla sua posizione, dice con ...

Concorso Straordinario Secondaria - Fioramonti : bando nei primi Mesi del 2020 : Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il Decreto Scuola, contenente disposizioni in merito al Concorso Straordinario Secondaria. Come riportato da Ansa nella recente intervista al Ministro Fioramonti, la procedura dovrebbe essere espletata nel minor tempo possibile per consentire ai neo immessi di prendere servizio all’inizio del prossimo anno scolastico. Si parla dei primi mesi del ...

Pronostici Serie A/ ScomMesse e quote : chi sarà il primo bomber al Rigamonti? : Pronostici Serie A: quote e Scommesse sulle partite di Serie A. Si gioca un altro turno infrasettimanale nel massimo campionato di calcio.