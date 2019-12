Mes | il governatore della Banca d’Italia Visco in audizione con le Commissioni Bilancio e

Lombardia - altri sei Mesi per indagare sul governatore Attilio Fontana : il leghista è accusato di abuso d’ufficio : La procura di Milano ha altri sei mesi per indagare su Attilio Fontana , governatore leghista della Regione Lombardia. La proroga delle indagini è stata accordata dal gip di Milano Raffaella Mascarino su richiesta dello stesso ufficio inquirente guidato da Francesco Greco. Fontana è finito sotto inchiesta nel maggio scorso per abuso d’ufficio: gli inquirenti gli contestano di aver nominato in un organismo regionale il suo ex socio di studio ...