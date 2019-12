liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) "Se c'èdisul Mes, è undrammatico"., ospite di Omnibus su La7, suggerisce qualcosa che tutti, fino a oggi, hanno sottovalutato o semplicemente nascosto. Il pressing dell'Unione europea sull'Italia per approvare la riforma del Fondo Salva-Stati potrebbe nascon

anna95859997 : RT @Libero_official: 'Se in Europa c'è fretta sul #Mes è un segnale tragico'. #Crosetto, cosa nascondono: uno tsunami - - lory_wonder : RT @Libero_official: 'Se in Europa c'è fretta sul #Mes è un segnale tragico'. #Crosetto, cosa nascondono: uno tsunami - - Castruccio64 : RT @51fini: Mes, Guido Crosetto: 'Se in Europa c'è fretta di chiudere è un segnale drammatico'. Banche, verso tsunami -