Mercedesz Henger | “Eva mente | sono delusa” e tira in ballo Eleonora Giorgi e Nadia Rinaldi

“Non la voglio vedere!”. Mercedesz Henger ancora contro mamma Eva : “Questa è l’ennesima delusione” : Non accenna a placarsi la faida familiare tra Eva Henger e la figlia Mercedesz. Durante ‘Pomeriggio Cinque’, Barbara D’Urso è tornata a parlare di questa vicenda e la ragazza ha smentito in maniera categorica le insinuazioni del genitore, che ha fatto intendere che sarebbe stata proprio lei a divulgare le notizie ai giornalisti sulla paternità. Mercedesz ha anche aggiunto che non tutti erano a conoscenza di questo, infatti è ...

Mercedesz Henger : "Mia mamma Eva? Non la voglio proprio vedere" (video) : Mercedesz Henger, ospite, oggi, a 'Pomeriggio 5', di mercoledì 4 dicembre 2019, ha risposto alle dichiarazioni della mamma Eva rilasciate, qualche giorno fa, a Live Non è la D'Urso:prosegui la letturaMercedesz Henger: "Mia mamma Eva? Non la voglio proprio vedere" (video) pubblicato su Gossipblog.it 04 dicembre 2019 18:35.

Lucas Peracchi dedica d’amore social per Mercedesz Henger : Lucas Peracchi ha fatto una bellissima dedica d'amore alla sua fidanzata Mercedesz Henger. Per lei non è un momento facile, fatto con i litigi con sua madre Eva Henger che non guarda gentilmente al suo rapporto con Peracchi e alla recente scoperta di non essere la figlia biologica di Riccardo Schicchi. La dedica si riferisce naturalmente (negativamente) anche alla madre della sua ragazza, Eva Henger “Non è un periodo facile per te ha scritto sul ...

Mercedesz Henger Instagram - eccitante foto natalizia : «Che schianto di donna» : Per la maggior parte la ventottenne Mercedesz Henger, figlia della porno star Eva, è un concentrato di sensualità. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi, che sui social appare sempre più intrigante, è riuscita a mettere d’accordo tutti con uno scatto a tema natalizio mozzafiato. Una foto eccitante che esalta le sue curve pericolose e il suo corpo da sballo. Mercedesz Henger Instagram, eccitante foto natalizia: «Che schianto di ...

Lucas Peracchi - la dedica a Mercedesz Henger : “Chi vuole vederti piangere…” : Non è un periodo semplice per Mercedesz Henger: dopo le liti con la madre Eva per via del fidanzato Lucas Peracchi, la figlia dell’attrice ha anche scoperto di non essere la figlia biologica di Riccardo Schicchi. Il fidanzato le ha scritto una dedica velatamente critica nei confronti della madre della giovane ex naufraga. Lucas Peracchi e la dedica a Mercedesz Henger “Non è un periodo facile per te…e purtroppo le persone che ...

Mercedesz Henger si sottopone alla macchina della verità : il risultato : Mercedesz Henger accetta di fare la macchina della verità: ecco il responso Questi non sono stati mesi affatto facili per Mercedesz Henger. Difatti la ragazza è finita nell’occhio del ciclone dapprima per le accuse mosse dalla madre nei confronti del suo fidanzato e successivamente per la rivelazione su Riccardo Schicchi: non è il suo vero padre. E da molti è stata attaccata di non dire la verità, insinuando possa essere solo alla ricerca ...

Mercedesz Henger - la dedica di Lucas Peracchi : «Chi dovrebbe stare al tuo fianco ti vuole vedere piangere» : Una dedica d?amore da Lucas Peracchi alla fidanzata Mercedesz Henger. Per lei infatti non è un periodo facile, dato le liti con la madre Eva Henger che non vede assolutamente di buon...

Mercedesz Henger - ora parla la segretaria di Riccardo Schicchi : “È successo subito dopo la sua nascita” : Una settimana fa Mercedesz Henger rivelava a Live Non è la D’Urso di non essere la figlia biologica di Riccardo Schicchi. Poco dopo quella confessione in diretta, è arrivato l’attacco durissimo della madre 46enne, Eva Henger, che in un video social ha detto di essere molto delusa da lei per aver infangato la memoria del regista: “L’unica e ultima richiesta è stata che di questa cosa non si parlasse pubblicamente”. E sempre nel programma di ...

Lucas Perracchi contro Eva Henger. A Mercedesz scrive : "Chi ti dovrebbe amare vuole solo vederti piangere" : Non si placano le polemiche tra Lucas Perracchi e la madre di Mercedesz, Eva. L'ex tronista di Uomini e Donne, a poche ore dalla puntata andata in onda ieri sera di Live - Non E' La D'Urso, ha infatti pubblicato un post sul suo profilo Instagram contro Eva Henger, tuonando contro l'ungherese e scatenando un nuovo dissapore.Protagonista, stavolta, l'argomento delicato della paternità di Riccardo Schicchi che, come rivelato da Mercedesz, non ...

Mercedesz Henger In Lacrime Per il Padre! : Mercedesz Henger, in diretta a Domenica Live, smentisce le parole della madre Eva Henger sulla dichiarazione in merito alla paternità di Riccardo Schicchi e si commuove al suo ricordo. Ecco cosa è successo durante la diretta da Barbara D’Urso! Mercedesz Henger torna in studio a Domenica Live. La giovane ai microfoni di Barbara D’Urso vuole rispondere alle accuse social della madre. E soprattutto tiene a precisare che lei non voleva ...

Lucas Peracchi pubblica una lunga dedica d’amore a Mercedesz Henger su Instagram : “I panni sporchi si lavano in famiglia“, dice un famoso detto. Non così, però, per Eva Henger e sua figlia Mercedesz che già da tempo sono al centro del mirino dei gossip. La diatriba tra madre e figlia era iniziata a causa delle accuse di Eva nei confronti di Lucas Peracchi (attuale compagno di Mercedesz). Dopo un incontro/scontro tra i tre, le cose sembravano essere chiarite, ma Mercedesz ha sganciato un’altra bomba nel ...

Live Non è La D’Urso - Eva Henger : “Non sono arrabbiata con Mercedesz - solo delusa” : Ospite a “Live Non è La D’Urso”, Eva Henger dice la sua sulla rivelazione fatta da sua figlia Mercedesz, circa la vera identità del suo padre biologico. In seguito alla rivelazione della figlia Mercedesz sull’identità del suo padre biologico, Eva Henger, ospite ieri sera a “Live Non è La D’Urso”, ha voluto dire la sua […] L'articolo Live Non è La D’Urso, Eva Henger: “Non sono arrabbiata ...

Non è finita. Lucas Peracchi contro Eva Henger : su Mercedesz Henger volano accuse pesanti. È guerra senza tregua : Non finisce la guerra tra Lucas Peracchi e Eva Henger. Tutto è nato dopo le parole di Eva sulle dichiarazione della figlia Mercedesz che aveva rivelato la verità su Riccardo Schicchi e la sua falsa genitorialità. “Riccardo è stato derubato del ruolo di padre”, aveva ammesso una molto arrabbiata Eva, che più di una volta ha cercato di dissuadere la figlia dal dichiarare questa verità.“Se l’avesse sentito, sarebbe morto una seconda volta”, ha ...

Eva Henger/ Mercedesz e Schicchi : social - 'dubbi anche sulla madre' - Non è la D'Urso - : Eva Henger a Live Non è la D'Urso: con sè una nuova testimonianza sul caso del vero padre biologico della figlia Mercedesz.