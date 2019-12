Mercato | parla l’Intermediario di Amrabat | ”Napoli? Tutte le squadre cercano contatti”

Giulia De Lellis a Sanremo 2020 - tra i Big o come co-conduttrice. Parla Francesco Facchinetti : “Non è il Mercato del pesce” : Giulia De Lellis a Sanremo 2020? Sulla questione interviene Francesco Facchinetti, manager dell'influencer da 4 milioni di follower su Instragram. Facchinetti nega ogni coinvolgimento di Giulia Lellis per il prossimo Festival della Canzone Italiana e addirittura nega di averla proposta al fianco di Amadeus. Sembrava infatti - da quanto emerso in rete - che Facchinetti avesse proposto Giulia De Lellis per la co-conduzione della kermesse ...

CalcioMercato - Barone parla del futuro di Chiesa : il Bologna tra il ‘sostituto’ di Ibra - pazza idea del Genoa dal Torino : Manca poco alla nuova giornata del campionato di Serie A, sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione, nel frattempo novità importanti sul fronte Calciomercato, diverse trattative nelle ultime ore anche molto interessanti, ecco tutte le notizie nel dettaglio. POCHETTINO – Dopo l’esonero dal Tottenham il tecnico Pochettino è già alla ricerca di una nuova sistemazione, secondo il “The Sun”, ha ...

ESCLUSIVA – CalcioMercato Napoli - l’agente di Castrovilli : ”Non posso parlare” : ESCLUSIVA – L’agente di Castrovilli ai nostri microfoni preferisce non rilasciare dichiarazioni sul suo assistito. Il giocatore piace molto a Giuntoli e ADL Calciomercato Napoli – Diverse voci di mercato vedrebbero Gaetano Castrovilli nel mirino della dirigenza partenopea. A Cristiano Giuntoli piace moltissimo il giocatore di proprietà della Fiorentina, al quale è stata riposta molta […] Leggi tutto L'articolo ESCLUSIVA ...

CalcioMercato : torna a parlare Florenzi ‘voglio mettere in difficoltà Fonseca’. Napoli in agguato : Calciomercato: torna a parlare Florenzi ‘voglio mettere in difficoltà Fonseca’. Napoli in agguato Calciomercato: torna a parlare Florenzi ‘voglio mettere in difficoltà Fonseca’. Napoli in agguato – A margine della splendida vittoria di 0-3 ottenuta dalla nazionale italiana ai della Bosnia, torna a parlare Alessandro Florenzi. L’attuale capitano della Roma è al centro di numerose […] Leggi ...

CalcioMercato - situazione Ibra : parla il DS del Bologna. ADL accelera : Calciomercato, situazione Ibra: parla il DS del Bologna. ADL accelera Calciomercato: la situazione Ibrahimovic. parla il DS del Bologna – Zlatan Ibrahimovic continua ad essere il nome più ambito del mercato. La sessione invernale sarà infatti teatro di un vero testa a testa di molte squadre della Serie A che stanno cercando di arrivare al […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato, situazione Ibra: parla il DS del Bologna. ADL accelera ...

Sassuolo-Bologna - De Zerbi mette le cose in chiaro : Bigon parla anche di Mercato : “Mi soddisfa tutto stasera, stiamo migliorando. Abbiamo giocato una buonissima partita, puntiamo a far meglio ancora. Siamo sulla strada per tornare a essere noi stessi, la squadra anche nelle difficolta’ segue sempre alla lettera quello che chiedo”. parla Roberto De Zerbi al termine di Sassuolo-Bologna 3-1, anticipo della dodicesima giornata di Serie A. “Non so perche’ si deve parlare di un Sassuolo ...

Bologna-Inter - Conte : “Obiettivo scudetto è un aspetto mediatico”. Poi parla del VAR e di Mercato : “Le polemiche sul Var? E’ difficile dare consigli sinceremente, perché non viene utilizzato nella stessa maniera da tutti ed è la cosa che lascia perplessi”. E’ questa l’opinione di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, alla vigilia della sfida con il Bologna, sugli ultimi episodi che hanno coinvolto la tecnologia. “E’ inevitabile che per le cose grosse è importante avere questo strumento, ...

Real Madrid - Zidane allontana le ombre su Bale : “si parla troppo di lui - a gennaio non sarà sul Mercato” : L’allenatore del Real Madrid ha parlato in conferenza del gallese, smentendo le voci relative a presunti screzi Il Real Madrid si prepara per il match di domani contro il Leganes, ma a tenere banco in casa merengue è la questione relativa a Gareth Bale. Il gallese, infortunato ormai da qualche settimana, si è recato a Londra con il permesso del club negli ultimi giorni, alimentando le voci di una rottura insanabile con ...

CalcioMercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : il presidente parla di Mertens e Callejon : Calciomercato Napoli – Dopo le parole su Insigne e Koulibaly della scorsa settimana, il presidente partenopeo è tornato a parlare del mercato azzurro. Soggetti interessati sono questa volta Mertens e Callejon, a cui è stato proposto un biennale alle stesse cifre che percepiscono attualmente. “Ho fatto una proposta di allungamento di contratto. Sono superpagati per quello che fanno e per l’età che hanno, se vogliono andare ...

Sampdoria - Ferrero spiega la scelta di Ranieri : poi si parla di cessione e Mercato : Conferenza di presentazione per Claudio Ranieri alla Sampdoria. Presente in sala stampa anche il presidente blucerchiato, Massimo Ferrero: “Ogni allenatore ha una storia a sé, non voglio fare paragoni con Giampaolo o altri allenatori. Anni fa prendemmo Montella con 16 punti già all’attivo e ci salvammo soltanto nelle ultimissime giornate quindi niente confronti”. Sulla mancata cessione della società al gruppo Vialli, ...

I tweet di Trump fanno paura al Mercato. Solo se parlano di dazi : La Federal Reserve, e in particolare il suo presidente James Powell, sono più volte finiti nel mirino dell’inquilino della Casa Bianca, eppure il mercato pare non aver preso troppo sul serio gli attacchi lanciati all’indipendenza stessa della Banca centrale Usa. Lo spiega uno studio di Goldman Sachs

Il Parlamento Europeo ha dato parere contrario alla candidatura di Sylvie Goulard a Commissaria al Mercato interno : Le commissioni Industria e Mercato interno del Parlamento Europeo hanno dato parere contrario alla candidatura della francese Sylvie Goulard a Commissaria al Mercato interno della nuova Commissione Europea. Le commissioni, votando congiuntamente, hanno respinto la candidatura con 29 voti a

Juventus - il sogno di Mercato parla del suo futuro : “Voglio una big” : Juventus – L’esterno offensivo della Dinamo Zagabria, Dani Olmo, parla del suo futuro, svelando i propri obiettivi per la stagione in corso e per gli anni a venire. Il giovane è consapevole delle aspettative intorno a lui e sogna in grande. Juventus, Dani Olmo sogna una big Le parole dell’unger 21 spagnolo: “Euro 2020? Lavoro per questo. So che è molto difficile ci sono giocatori molto bravi, ma ho fiducia in me stesso e ...