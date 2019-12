Mercato Juventus | altra svolta | ecco il nuovo rinforzo dal Chelsea!

CalcioMercato Juventus - dalla Spagna : doppio colpo a zero dalla Premier : Calciomercato Juventus – Fabio Paratici, dirigente bianconero, ha detto chiaramente che a gennaio non vorrebbe modificare l’assetto della squadra. La rosa a disposizione dell’allenatore Maurizio Sarri è di altissimo livello, anche se qualche elemento, come Emre Can e Mario Mandzukic (esclusi dalla lista per la Champions League), potrebbe partire. Soprattutto per trovare maggiore spazio altrove. In ogni caso, la società ...

Mercato Juventus - nuovo colpo a gennaio : scambio alla pari con l’Arsenal : Mercato Juventus – Breve e priva di apparizioni fin qui, l’avventura di Demiral a Torino non procede bene. Adesso Paratici come ripetuto più volte potrebbe sfruttare delle occasioni di Mercato importanti. Potrebbe essere già giunta ai titoli di coda l’avventura alla Juventus di Merih Demiral. Maurizio Sarri non crede molto al difensore turco. Tanto che fino a questo punto della stagione gli ha concesso appena 1 presenza, ...

Mercato Juventus - svolta Paratici : 4 cessioni e doppio affare in entrata : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista anche in chiave Mercato. Paratici dovrà fare i conti con le possibili cessioni, le quali potrebbero finanziare uno o due colpi in entrata. Certi gli addii di Emre Can e Mandzukic, così come quello di Perin. Occhio anche al futuro di De Sciglio, corteggiato fortemente dal PSG. 4 possibili cessioni che potrebbero fruttare circa 65 milioni di euro alla ...

Mercato Juventus - occhi in casa Sassuolo : Paratici stregato dai 3 talenti : Mercato Juventus – Mercato bianconero che si intreccia con il campo, Juventus beffata dal Sassuolo nella quattordicesima giornata di Serie A. La gara ha però offerto importanti suggerimenti di calcioMercato alla sempre attenta dirigenza juventina. Che infatti nelle prossime sessioni potrebbe lavorare per nuovi colpi dalla squadra nero-verde. Sempre attento ai giovani prospetti italiani, il d.s. Paratici non ha potuto non apprezzare ...

CalcioMercato Juventus - si starebbe lavorando con l'Arsenal per la cessione di Demiral : I Gunners hanno un disperato bisogno di migliorare la loro difesa: nelle ultime ore sono stati accostati a Demiral, che fatica a trovare spazio nella Juventus dopo essere stato acquistato dal Sassuolo in estate. Il 21enne nazionale turco si è trovato alle spalle di Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt nelle gerarchie dell'allenatore, ed è stato superato anche da Daniele Rugani. È noto che la Juventus valuta Demiral come un giocatore importante ...

CalcioMercato Juventus - possibile scambio Demiral-Bellerin con l'Arsenal : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime novità si concentrano su Merih Demiral, talentuoso difensore centrale in forza al club bianconero. Il giovane turco non ha avuto spazio con Maurizio Sarri in questa prima parte della stagione e sta seriamente pensando di lasciare Torino. Dall'altra parte il club bianconero continua a seguire il laterale destro Bellerin. Demiral vorrebbe ...

CalcioMercato Juventus - dalla Spagna : doppio colpo a zero dalla Premier : Calciomercato Juventus – Fabio Paratici, dirigente bianconero, ha detto chiaramente che a gennaio non vorrebbe modificare l’assetto della squadra. La rosa a disposizione dell’allenatore Maurizio Sarri è di altissimo livello, anche se qualche elemento, come Emre Can e Mario Mandzukic (esclusi dalla lista per la Champions League), potrebbe partire. Soprattutto per trovare maggiore spazio altrove. In ogni caso, la società ...

Mercato Juventus - nuovo colpo a gennaio : scambio alla pari con l’Arsenal : Mercato Juventus – Breve e priva di apparizioni fin qui, l’avventura di Demiral a Torino non procede bene. Adesso Paratici come ripetuto più volte potrebbe sfruttare delle occasioni di Mercato importanti. Potrebbe essere già giunta ai titoli di coda l’avventura alla Juventus di Merih Demiral. Maurizio Sarri non crede molto al difensore turco. Tanto che fino a questo punto della stagione gli ha concesso appena 1 presenza, ...

CalcioMercato - Inter e Juventus sarebbero interessate al centrocampista Eriksen : Inter e Juventus è una sfida che potrebbe riguardare non solo il campionato italiano ma anche i tavoli per le trattative di mercato: attualmente le due squadre guidano la classifica della Serie A, distanziate fra loro di un punto, dopo il sorpasso della squadra di Conte nella precedente giornata. A gennaio però entrambe le squadre potrebbero Interessarsi allo stesso giocatore: il centrocampista offensivo del Tottenham Eriksen è in scadenza di ...

Mercato Juventus - svolta Paratici : 4 cessioni e doppio affare in entrata : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista anche in chiave Mercato. Paratici dovrà fare i conti con le possibili cessioni, le quali potrebbero finanziare uno o due colpi in entrata. Certi gli addii di Emre Can e Mandzukic, così come quello di Perin. Occhio anche al futuro di De Sciglio, corteggiato fortemente dal PSG. 4 possibili cessioni che potrebbero fruttare circa 65 milioni di euro alla ...

Mercato Juventus - occhi in casa Sassuolo : Paratici stregato dai 3 talenti : Mercato Juventus – Mercato bianconero che si intreccia con il campo, Juventus beffata dal Sassuolo nella quattordicesima giornata di Serie A. La gara ha però offerto importanti suggerimenti di calcioMercato alla sempre attenta dirigenza juventina. Che infatti nelle prossime sessioni potrebbe lavorare per nuovi colpi dalla squadra nero-verde. Sempre attento ai giovani prospetti italiani, il d.s. Paratici non ha potuto non apprezzare ...

CalcioMercato Juventus - piacerebbe Glen Kamara del Glasgow Rangers (RUMORS) : La Juventus, come sempre, è molto attiva sul mercato, alla ricerca delle migliori opportunità di mercato. Non è un caso infatti che negli ultimi anni tanti trasferimenti a Torino hanno riguardato soprattutto giocatori a parametro zero: Emre Can, Rabiot e Ramsey sono solo alcuni esempi della politica improntata dalla dirigenza bianconera. E a proposito di opportunità, il direttore sportivo starebbe osservando da vicino una delle principali ...

CalcioMercato Juventus - possibile sfida al Barcellona per l'enfant prodigé Lacroix : Da sempre la Juventus si contraddistingue per un'attenzione importante verso i giovani: nel mercato estivo ad esempio ha investito moltissimo non solo per la prima squadra ma anche per il settore giovanile. Oltre a De Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini (tutti appena ventenni), sono arrivati per l'under 23 Mota Carvalho, Han e Rafia senza contare gli investimenti per l'under 16 con l'arrivo di Cerri dal Pescara. E a proposito di under 16, si ...

Mercato Juventus - sgarbo al nemico? Il nuovo acquisto arriva dal Napoli! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di irrompere con decisione su Allan. Il centrocampista del Napoli potrebbe lasciare gli azzurri già dall’imminente sessione di Mercato invernale. Sul giocatore resta forte l’interesse del PSG, ma anche dei bianconeri, con Paratici pronto ad intensificare i contatti con il centrocampista ...