Melania Trump | signora in giallo

Melania Trump fa la principessa col look italiano. Kate non stupisce - Meghan assente : A Melania Trump gli abiti a cappa piacciono tantissimo. E quando vola a Buckingham Palace li indossa sempre, sarà perché così le sembra di essere una principessa tra le Principesse titolate. Questa volta l’occasione è davvero ghiotta. Dopo aver presentato le decorazioni natalizie alla Casa Bianca, Melania ha accompagnato Donald Trump al ricevimento offerto dalla Regina Elisabetta per il summit della Nato. La First Lady sceglie ancora un ...

Conte a Londra - Trump e Melania offrono un passaggio al premier e a Macron per spostarsi da Buckingham Palace a Downing Street : Giuseppe Conte, Emmanuel Macron, Donald Trump e la first lady, Melania. Dopo il ricevimento offerto dalla regina Elisabetta, a Buckingham Palace, i quattro si sono spostati tutti insieme alla residente del primo ministro britannico, Boris Johnson, a Downing Street. Il presidente degli Stati Uniti ha offerto un passaggio al premier italiano e al presidente francese a bordo dell’auto presidenziale. Trump entra da un lato della berlina e ...

Così Melania Trump si prepara al Natale «patriottico» alla Casa Bianca : Natale 2019, gli addobbi di Melania Trump alla Casa BiancaNatale 2019, gli addobbi di Melania Trump alla Casa BiancaNatale 2019, gli addobbi di Melania Trump alla Casa BiancaNatale 2019, gli addobbi di Melania Trump alla Casa BiancaNatale 2019, gli addobbi di Melania Trump alla Casa BiancaNatale 2019, gli addobbi di Melania Trump alla Casa BiancaNatale 2019, gli addobbi di Melania Trump alla Casa BiancaNatale 2019, gli addobbi di Melania Trump ...

Melania Trump - tutti i segreti della first lady : dagli abiti indossati per ribellione alla camera lontana da quella del marito Donald : I pantaloni per ripicca al marito. La camicetta per solidarietà con le donne. La giacca come frecciatina contro Ivanka. Le scelte di stile di Melania contengono un preciso significato politico: o almeno così sostiene Kate Bennett, giornalista che si occupa della first lady da anni e che ne svela i segreti nel suo libro, appena uscito negli Stati Uniti, “Free, Melania: una biografia non autorizzata”. Nonostante abbia vissuto gli ultimi tre anni ...

Live-Non è la D'Urso - Ivana Trump parla di Melania : 'È bellissima - ma non fa niente' : Nella puntata di lunedì 2 dicembre di Live-Non è la D'Urso, in onda su Canale 5, sono stati ospitati Rossano Rubicondi e la sua ex compagna Ivana Trump per rispondere alle varie accuse degli "sferati", tra cui Vladimir Luxuria, Alba Parietti e Riccardo Signoretti. In particolare, Rossano è stato accusato da un articolo del Daily Mail per aver rilasciato pesanti dichiarazioni sui figli della sua ex, chiamandoli "avidi idioti" o "feccia". Tali ...

Anche Melania Trump si prepare al Natale. E le decorazioni sono lussuosissime - : Carlo Lanna Subito dopo il Ringraziamento ecco che in America si pensa già al Natale e, in un video che stato pubblicato sui social, Melania Trump mostra le decorazioni di quest'anno Archiviata la Festa del Ringraziano e i fasti del Black Friday in America si respira già aria di Natale. Le strade sono addobbate a festa e, come da consuetudine, Anche la Casa Bianca si prepara ufficialmente alle festività natalizie. In un video che è ...

Melania Trump sale sul palco per parlare ma gli studenti la accolgono con fischi e “buu” : Melania Trump accolta da fischi e “buu” dalla platea di studenti. È successo a Baltimora, a un evento sponsorizzato dalla Mark Wahlberg Youth Foundation, un’organizzazione che sostiene i giovani in condizioni di disagio. Appena la first lady è salita sul palco, gli studenti di scuole medie e superiori hanno iniziato a contestarla. Il presidente degli Usa, Donald Trump, aveva definito Baltimora “una fogna infestata di topi ...

Melania Trump da sogno accoglie l’albero di Natale col look made in Italy : Melania Trump riceve l’albero di Natale alla Casa Bianca, un appuntamento tradizionale che piace moltissimo alla First Lady. La moglie di Trump infatti, in un raro momento di gioia, rivolge sorrisi sinceri agli obiettivi. Sarà il buonumore o lo spirito natalizio, ma Melania è davvero incantevole. Certo il suo look made in Italy aiuta. La First Lady americana infatti sceglie per la cerimonia al Rose Garden della Casa Bianca un cappotto nero ...

Melania Trump sotto accusa : dal parrucchiere con aereo militare Air Force : Dopo i duchi di Sussex, anche Melania Trump è finita al centro delle critiche per l’utilizzo degli aerei militari a scopo privato. La moglie del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stata infatti più volte “pizzicata” a volare con l’Air Force per recarsi in vacanza o semplicemente per andare dal parrucchiere. L’abitudine scomoda di imbarcarsi in voli di stato per faccende personali aveva già fatto finire al centro delle polemiche il ...

Melania Trump - cappotto da paura per Halloween. Ma è pioggia di critiche : Melania e Donald Trump hanno festeggiato il terzo Halloween alla Casa Bianca distribuendo dolcetti ai bambini mascherati. La First Lady ha presenziato al tradizionale evento con un cappotto “da paura”, perfettamente in linea coi colori della festa. Si tratta di un capospalla strutturato, in stile patchwork, dai colori autunnali, marrone, arancio, nero, grigio, che si sposano perfettamente con le tonalità del foliage e delle zucche ...

Donald Trump e Melania festeggiano Halloween alla Casa Bianca : Dolcetto o scherzetto alla Casa Bianca dove, come da tradizione, il presidente Donald Trump e la first lady Melania hanno distribuito caramelle ai bambini mascherati in vista della festa di Halloween.