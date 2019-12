Medagliere Europei nuoto 2019 | la classifica e la posizione dell’Italia Italia in testa

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Glidiin vasca corta si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) da mercoledì 4 a domenica 8 dicembre. Di seguito ildella rassegna continentale sui 25 metri.VASCA CORTA: # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1.1 1 2 4 2. Ungheria 1 1 0 2 3. Lituania 1 0 0 1 3. Polonia 1 0 0 1 5. Gran Bretagna 0 1 1 2 6. Germania 0 1 0 1 7. Irlanda 0 0 1 1 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

zazoomnews : Medagliere Europei nuoto 2019: la classifica e la posizione dell’Italia. Cusinato e Detti regalano due bronzi -… - zazoomblog : Medagliere Europei nuoto 2019: la classifica e la posizione dell’Italia. Cusinato regala il primo podio -… -