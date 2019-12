Matteo Sereni | l’ex portiere di serie A assolto dall’accusa di abusi sulla figlia

L’accusa di molestie sessuali per Matteo Sereni - ex portiere di Torino e Sampdoria - è stata archiviata : Il giudice per le indagini preliminari di Torino ha archiviato le accuse di molestie su minorenne per Matteo Sereni, ex portiere di diverse squadre di calcio di Serie A fra cui Lazio, Torino e Sampdoria. L’inchiesta era iniziata nel 2011;