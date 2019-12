Matteo Sereni assolto dopo 9 anni | “Non ha molestato la figlia”

Matteo Sereni - ex portiere del Toro - assolto dalle accuse di abusi sessuali : Dopo 9 anni, il giudice ha accolto la richiesta del pm: Matteo Sereni, ex portiere del Torino, è stato assolto dalle accuse di abusi sessuali. A presentare denuncia era stata l’ex moglie del calciatore. La sentenza è arrivata oggi, mercoledì 4 dicembre. Dopo 9 anni è ufficialmente archiviato il caso di Matteo Sereni, dal giudice […] L'articolo Matteo Sereni, ex portiere del Toro, assolto dalle accuse di abusi sessuali proviene da ...

L’accusa di molestie sessuali per Matteo Sereni - ex portiere di Torino e Sampdoria - è stata archiviata : Il giudice per le indagini preliminari di Torino ha archiviato le accuse di molestie su minorenne per Matteo Sereni, ex portiere di diverse squadre di calcio di Serie A fra cui Lazio, Torino e Sampdoria. L’inchiesta era iniziata nel 2011;