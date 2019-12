Martina Rossi | il padre della 20enne | “Sono obbligato a battermi perché violenza non sia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) È il 3 agosto del 2011 quando lagenoveseprecipita dal sesto piano di un hotel a Palma di Maiorca, mentre si trova in vacanza con due amiche. Scivola nel tentativo di scavalcare da un terrazzino a un altro e inizialmente la polizia spagnola sembra intenzionata ad archiviare il caso come un suicidio. Una versione a cui i genitori però non credono. La stanza dalla quale fugge è quella di due ragazzi di Arezzo, i quali nel 2018 vengono condannati in primo grado per tentatasessuale di gruppo e morte come conseguenza di altro reato. Tre anni per ognuno dei due delitti, mentre la tagliolaprescrizione era già caduta sull’omissione di soccorso. “infatti non muore sul colpo – spiega suo papà Bruno a Ilfatto.it – Sono le 6.45 del mattino quando precipita in una vasca e, per 40 minuti, nessuno scende a prestarle soccorso”. A ...

