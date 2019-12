Marotta | ' L' Inter chiede a Conte di valorizzare al massimo risorse che ha a disposizione'

Inter Roma - sfida anche sul mercato : Marotta torna a puntare Florenzi : Inter Roma, sfida in campo venerdì sera ma anche sul mercato: Marotta torna a puntare lo scontento Florenzi Il futuro di Florenzi, retrocesso da capitano a riserva sotto la gestione Fonseca, potrebbe disegnarsi lontano da Roma. E molto più vicino, invece, a Milano. Chissà che proprio la sfida di campionato di questa settimana tra i giallorossi e l’Inter non possa avvicinare le parti in causa. L’addio dell’esterno alla Roma ...

Calciomercato Inter - Marotta : 'Non abbiamo paura di perdere Lautaro Martinez' : L'Inter si appresta ad affrontare il campionato già venerdì nell'anticipo a San Siro contro la Roma, occasione per consolidare il primo posto in attesa dell'altro big match della giornata, quello che vedrà di fronte sabato sera all'Olimpico Lazio e Juventus. La rosa dell'Inter si sta dimostrando all'altezza della Serie A e della Champions League, ma come confermato più volte da Conte ha bisogno di alternative valide ai titolari. A tal riguardo ...

Calciomercato Inter – Marotta frena il rinnovo di Lautaro Martinez : “abbiamo fiducia in lui - ma non è ancora il momento” : Nonostante le ottime prestazioni in campo, l’Inter non ha ancora deciso di proporre il rinnovo a Lautaro Martinez: il giocatore ha la fiducia del club, Marotta rassicura sulla serenità della situazione “Il rinnovo di Lautaro? La posizione contrattuale non è assolutamente compromettente, in primis perché è un bravissimo ragazzo, è riconoscente all’Inter e alle persone che l’hanno portato qui. Non è in una situazione ...

Marotta vola basso : «Inter capolista? Non guardiamo la classifica» – VIDEO : Beppe Marotta ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega commentando il primato in classifica dell’Inter Beppe Marotta ha parlato a margine dell’assemblea di Lega del primato in classifica conquistato dall’Inter dopo la vittoria sulla SPAL. «Primato? Siamo contenti, ma soprattutto lo siamo per il percorso che abbiamo svolto in questo avvio di stagione. Un percorso caratterizzato da linee guida ...

Inter - Marotta sul mercato : «Vogliamo puntellare la rosa» – VIDEO : Beppe Marotta ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega del mercato che farà l’Inter nel mese di gennaio. Le sue parole Beppe Marotta ha parlato a margine dell‘Assemblea di Lega del mercato che l’Inter farà a gennaio. Le parole dell’ad nerazzurro. «Sicuramente se faremo delle valutazioni in questo senso le faremo per puntellare un organico che per sfortuna, o situazioni contingenti, è ...

Inter - Marotta rimane con i piedi per terra : “non abbiamo fatto niente” - poi parla di Conte : “Il fatto che abbiamo un punto avanti in classifica rispetto alla Juventus non significa niente. Non guardiamo alla classifica ma guardiamo al lavoro e alla cultura del lavoro. Ci Interessa lavorare in serenita'”. Sono le dichiarazioni dell’ad dell’Inter Giuseppe Marotta al termine dell’assemblea della Lega Serie A. “Siamo Contenti per il primo posto in classifica, ma ancor di piu’ per il percorso ...

Inter - Marotta : «Quest’anno abbiamo alzato l’asticella. Su mercato e Lautaro…» : Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega del primato nerazzurro in classifica A margine dell’Assemblea di Lega, Giuseppe Marotta ha parlato ai cronisti presenti del primato in classifica dell’Inter dopo la vittoria sulla SPAL. Le parole dell’ad nerazzurro riportate da Tuttomercatoweb. CLASSIFICA – «Siamo contenti, ma soprattutto lo siamo per il percorso che abbiamo svolto ...

Inter - Vidal è più di un'ipotesi : l'apertura di Beppe Marotta e il plauso di Antonio Conte : Il ritorno in Italia di Arturo Vidal potrebbe concretizzarsi. Nel reparto di centrocampo, l'Inter soffre alcune difficoltà, legate agli infortuni di Sensi, Barella e, per ultimo, Gagliardini. Primo obiettivo per il mercato di gennaio, dunque, sarà un centrocampista di livello Internazionale. Rimane

Inter - Marotta. “Lautaro in crescita. Gabigol da dicembre a disposizione dell’Inter” : Match Inter Slavia Praga. Parla l’amministratore delegato Marotta che si esprime su Lautaro e Gabigol. I microfoni di SkySport, Interviene l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta esprimendosi sulla questione del match con lo Slavia Praga. Un match che ha visto in campo Lautaro che secondo l’amministratore avrebbe mostrato ottime prestazioni in campo: “Lautaro ha trovato una […] L'articolo Inter, Marotta. ...

Calciomercato Inter – Marotta fa il punto sul centrocampo : “pensierino su Vidal - parleremo col Parma per Kulusevski” : Beppe Marotta fa il punto sulle operazioni di mercato dell’Inter: nerazzurri attivi a centrocampo, Vidal e Kulusevski nel mirino “Vidal? E’ un giocatore molto importante, di livello mondiale e a cui sia io che Conte siamo legati da un bellissimo rapporto di amicizia. Abbiamo grande considerazione per questo giocatore, ma tantissime squadre lo vorrebbero. Purtroppo è del Barcellona, ma con delle convergenze positive un ...

Inter - Marotta confessa : «Vidal? Possiamo fare dei pensieri su di lui» : Inter, Marotta confessa su Vidal: «Io e Conte siamo legati a lui. Dei pensieri possono essere fatti, il centrocampo è in sofferenza» Nel pre partita della gara contro la Spal, il dirigente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del mercato nerazzurro ai microfoni di Sky. Le sue dichiarazioni: «Vidal? E’ un giocatore importante a livello mondiale, io e Conte siamo legati a lui da un rapporto di amicizia per i bellissimi tempi ...

Calciomercato Inter - Marotta promette a gennaio un tentativo per Vidal : i dettagli : News di Calciomercato Inter prima del match di San Siro. Beppe Marotta ha rilasciato un’Intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Vidal? E’ un giocatore molto importante, di livello mondiale e a cui sia io che Conte siamo legati da un bellissimo rapporto di amicizia. Abbiamo grande considerazione per questo giocatore, ma tantissime squadre lo vorrebbero. Purtroppo è del Barcellona, ma con delle ...

Inter - Milinkovic-Savic resta un obiettivo : a giugno potrebbe esserci l'assalto di Marotta : L'Inter sarà molto attiva nelle prossime sessioni di calciomercato. A gennaio cercherà di accontentare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte, andando a puntellare la rosa per renderla ulteriormente competitiva nella lotta al titolo con la Juventus e in campo europeo. A giugno, però, ci saranno gli investimenti maggiori anche grazie alle possibili cessioni a titolo definitivo di Joao Mario, Mauro Icardi, Ivan Perisic e Radja Nainggolan ...

Inter - Marotta vorrebbe Kulusevski già a gennaio : Una delle rivelazioni di questa prima parte della stagione è stato sicuramente Dejan Kulusevski. Il giovane centrocampista è attualmente in prestito al Parma dove sembra essere esploso definitivamente. Classe 2000, Kulusevski è di proprietà dell'Atalanta con la quale ha esordito in Serie A lo scorso anno. Le prestazioni del calciatore svedese non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei top club italiani ed, in particolar modo, ...