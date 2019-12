Mario Centeno | Sul Mes c' è già l' accordo Nessuna ragione per cambiare il

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) “L’è già stato preso, non vediamopertesto”, parola di. Il presidente dell’Eurogruppo interviene sulle modifiche al fondo salva stati, che stanno causando molte agitazioni all’interno del governo italiano. “La firma della riforma del Mes avverrà a inizio 2020”. Sulla questione interviene anche Paolo Gentiloni: ”È questo il momento giusto per fare passi avanti sul Mes e sull’Unione bancaria” perché non ci sono crisi in corso, ha detto il commissario agli affari economici. La nuova versione del Mes, ha continuato, “non danneggia l’Italia né nessuno”.

