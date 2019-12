Maria De Filippi dà forfait a All Together Now Michelle Hunziker non si ferma

Nuovo tronista a Uomini e Donne | Maria De Filippi abbraccia la scelta : Nuovo tronista a Uomini e Donne? Maria De Filippi abbraccia la scelta prima di farlo salire sul trono, ecco di chi si tratta? Negli ultimi mesi abbiamo visto già tantissimi tronisti abbandonare o finire in anticipo il loro percorso. L’ennesimo percorso si è concluso proprio lunedì dove Giulia Quattrociocche ha scelto il suo corteggiatore Daniele […] L'articolo Nuovo tronista a Uomini e Donne | Maria De Filippi abbraccia la scelta ...

Maria De Filippi nei guai : “Non c’entro nulla - credetemi”. Interviene la Polizia : Maria De Filippi e Gerry Scotti sono stati testimonial (in modo inconsapevole) di una truffa. L’immagine dei due conduttori, infatti, è stata utilizzata per pubblicizzare un prodotto dimagrante. A mettere in allarme i due colleghi ci ha pensato l’inviato di Striscia la Notizia, Riccardo Trombetta che oltre ad avvertire Maria e Gerry li ha anche […] L'articolo Maria De Filippi nei guai: “Non c’entro nulla, credetemi”. Interviene ...

Tina Cipollari e lo scherzo a Maria De Filippi sui kg persi : A Uomini e Donne si è svolto un siparietto comico con protagonista Tina Cipollari, che ha promesso che prima di Natale si sarebbe pesata e avrebbe perso i kg in eccesso. La bilancia però, ha dato forfait. Tina Cipollari e lo scherzo Maria De Filippi L’ultima volta che Tina Cipollari si è pesata la bilanciava segnava ben 74 kg, ma la bionda opinionista aveva promesso che avrebbe perso i kg in eccesso prima di Natale. A Uomini e Donne è ...

All Together Now - Maria De Filippi non ci sarà : parla Michelle Hunziker : All Together Now, Maria De Filippi non ci sarà: Michelle Hunziker spiega perché la moglie di Costanzo ha detto “No” all’ospitata Tutto pronto per la seconda stagione di All Together Now, il game show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. La prima puntata è prevista per stasera, mercoledì 4 dicembre 2019. Nei […] L'articolo All Together Now, Maria De Filippi non ci sarà: parla Michelle Hunziker proviene da ...

All together now - salta ospitata di Maria De Filippi : Update 4 dicembre - saltata l'ospitata di Maria De Filippi ad All together now. Lo ha fatto sapere Michelle Hunziker in un'intervista al settimanale Chi: "Mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma per i troppi impegni presi da Maria, non siamo riusciti. Chissà, magari in una terza edizione". Retroscena Blogo: All together now, Maria De Filippi ospite? Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che la messa in onda della seconda edizione di All together ...

Chi è Gabriele Costanzo - il figlio di Maurizio e Maria De Filippi : Non è una tipa che offre il fianco alle interviste Maria De Filippi. E le poche volte che lo fa, c’è sempre un motivo. Recentemente è tornata a parlare del figlio Gabriele Costanzo, raccontando le paure vissute di fronte all’adozione e alla notizia che sarebbe diventata mamma. Il 2002 è una data molto importante per la conduttrice, perché segna l’arrivo nella sua vita di Gabriele, che all’epoca aveva solamente 10 anni. «Ho avuto tantissima ...

All together now - salta ospitata di Maria De Filippi. Hunziker : "Ha troppi impegni" : Update 4 dicembre - saltata l'ospitata di Maria De Filippi ad All together now. Lo ha fatto sapere Michelle Hunziker in un'intervista al settimanale Chi: "Mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma per i troppi impegni presi da Maria, non siamo riusciti. Chissà, magari in una terza edizione". Retroscena Blogo: All together now, Maria De Filippi ospite? Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che la messa in onda della seconda edizione di All together ...

Maria De Filippi e i pericoli del web [FOTO] : Prendendo spunto dalla precedente puntata di “Amici”, Maria De Filippi ha tenuto una vera e propria lezione sull’uso del web. Maria ha raggiunto i ragazzi e si è seduta in mezzo a loro, dove ha letto alcuni commenti e non tutti erano belli, perché si sa sul web ognuno esprime la sua opinione in libertà, anche se questa non è sempre educata. La conduttrice ha colto l’occasione per consigliare i ragazzi della classe, ...

‘Vuoi sposarmi…’ : da Maria De Filippi in scena una proposta - anticipazioni Uomini e Donne di oggi 4 dicembre : Mercoledì 4 dicembre 2019 va in onda il secondo appuntamento del Trono over di U&D oggi pomeriggio, mercoledì 4 dicembre 2019 alle 14:45 su Canale 5, subito dopo la soap opera iberica Una Vita Acacias 38 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria […] L'articolo ‘Vuoi sposarmi…’: da Maria De Filippi in scena una proposta, anticipazioni Uomini e Donne di oggi 4 ...

Amici - Maria De Filippi dispensa consigli ai ragazzi : ‘Dovete imparare a gestire il web’ : Nella giornata di oggi 3 dicembre, Maria De Filippi ha tenuto una lezione speciale ai ragazzi entrati nella scuola di Amici. La conduttrice tv ha dispensato dei consigli agli allievi su come gestire il rapporto con il mondo dei social. L’idea di Maria De Filippi è nata dalla puntata di sabato scorso. Alcuni ragazzi dopo aver letto dei commenti negativi sul proprio conto, hanno reagito molto male. Per evitare che alcuni si buttassero giù, la ...

Francesco sotto pressione | Maria De Filippi impartisce una lezione di vita : Francesco, dopo le accuse del suo insegnante Rudy Zerbi, si sente sempre più sotto pressione. Intanto, Maria De Filippi entra a scuola per dare un’importante lezione di vita. Rudy Zerbi è sempre molto critico con gli alunni della scuola di Amici 19. Quest’anno la sua attenzione si è puntata in modo particolare su Francesco, che […] L'articolo Francesco sotto pressione | Maria De Filippi impartisce una lezione di vita proviene ...

Amici 19 : scoppia la lite tra due ballerini. Interviene Maria De Filippi : Amici 19, Valentin Alexandru contro Federico Pietrucci: è lite nella Scuola di Maria De Filippi Il ballerino Valentin Alexandru ha litigato con Federico Pietrucci ad Amici 19 per una domanda rivolta ad Alioscia Grossi. Secondo Federico, Alioscia non si è mai esposto e, quindi, ha deciso di dargli una mano per spronarlo. Valentin Alexandru, però, non ha gradito il modo usato da Federico Pietrucci nei riguardi di Grossi, affermando che il suo ...

Federico si nasconde nel bagno della scuola | Maria De Filippi interviene al daytime di Amici 19 : Nel daytime di Amici 19 è scoppiata una lite molto accesa tra Federico e Valentin. Ancora una volta è intervenuta Maria De Filippi. Il daytime di oggi è stato ricco di voci alzate e di pianti disperati. I ragazzi di Amici 19 quest’anno sono particolarmente irascibili, ma anche molto fragili. Basta davvero poco a distruggere […] L'articolo Federico si nasconde nel bagno della scuola | Maria De Filippi interviene al daytime di Amici 19 ...

Maria de Filippi - l’avvertimento ad Amici : “Imparate a gestirlo” : Maria de Filippi dà lezione di reazione ai commenti sul web ai ragazzi Prendendo spunto dalla puntata andata in onda sabato scorso, Maria de Filippi ha tenuto ai ragazzi di Amici una vera e propria lezione sul web. Maria si è seduta con i ragazzi e ha letto insieme a loro tutta una serie di […] L'articolo Maria de Filippi, l’avvertimento ad Amici: “Imparate a gestirlo” proviene da Gossip e Tv.