Manovra | il governo frena su auto aziendali | la tassa da luglio Dimezzata la plastic tax

Manovra - il governo dimezza la plastic tax : viene esclusa la riciclata : dimezzare la plastic tax ed escludere dall’imposta i prodotti che contengono plastica riciclata, oltre a quella compostabile. Lo chiede il governo nell’emendamento alla Manovra depositato in commissione Bilancio. Si fissa l’imposta a 50 centesimi al chilo (da 1 euro) e si escludono anche tutti i dispositivi medici e i contenitori di medicinali, non solo le siringhe come previsto nel testo base. Gli incassi vengono ridotti ...

Manovra - in arrivo emendamento governo su plastic tax e auto : Si tratta ancora sulla plastic tax. Italia viva insiste sulla abolizione totale con possibilità di dare eventualmente l’ok alla norma che prevede il dimezzamento dell’imposta (abbassandola quindi da 1 euro a 50 centesimi al chilogrammo) ma solo dal 2021.

Cala la fiducia delle famiglie - “pesa l’incertezza”. Gli italiani “bocciano la Manovra del Governo” : italiani meno ottimisti. La fiducia dei consumatori a novembre retrocede ai livelli di oltre di due anni fa. Il 'sentiment' delle imprese resta piatto, appesantito ancora una volta dalla manifattura. L'Istat fotografa cosi' un Paese che arriva alla fine dell'anno con il morale basso. Preoccupa soprattutto lo stato di salute dell'economia. In particolare le famiglie temono un aumento della disoccupazione. Di "pessimi segnali" parla il Codacons, ...

Manovra - lite Romano-Borghi su La7. “Con la Lega al governo sono aumentati i mutui”. “Dici scemenze. Adesso tiro fuori i dati” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il deputato del Pd, Andrea Romano, e il presidente della Commissione Bilancio, Claudio Borghi. Casus belli: un servizio sul leader della Lega, Matteo Salvini, che attacca la politica economica del governo Conte Due. Romano commenta: “Sembra che Salvini non abbia mai governato e che sia stato paracadutato da Marte. Dovrebbe dire la verità su quale era la situazione quando era lui al governo. ...

Manovra - retromarcia del governo : plastic tax dimezzata e sulle auto aziendali si cambia : Dietrofront del governo sulle microtasse della Legge di Bilancio 2020: la plastic tax scende a 0,50 euro al chilo. Rimane, però, il problema delle coperture finanziarie

Manovra - Boschi : “Contratto di governo? Il termine non mi piace. Bisogna migliorare legge di Bilancio” : “Non mi piace il termine ‘contratto di governo’, non mi piaceva già quando ero all’opposizione del governo giallo-verde”. A dirlo è Maria Elena Boschi di Italia Viva a margine di un convegno sulla violenza contro le donne organizzato dal partito. Commentando sullo Ius Culturae, l’ex ministra ha commentato che per Iv non c’è problema a votarlo ma che ci sono “risposte da dare”, mentre ...

SONDAGGI POLITICI - CAOS PD-M5S/ 70% boccia Manovra : fiducia Governo al 26% : SONDAGGI POLITICI, le intenzioni di voto e la crisi del Governo giallorosso: il 70% boccia la Manovra di PD-M5S-Renzi, la fiducia resta 'solo' al 26%

Manovra/ Investimenti - zero - e tasse - ecco svelato il bluff del governo : Più di 4.500 sono gli emendamenti presentati alla Legge di bilancio. Nessuno dei partiti sembra però pensare agli Investimenti pubblici

Da 4.500 a 600 emendamenti - così il Governo frena l’assalto alla Manovra : L’enorme mole di modifiche presentate dai gruppi parlamentari è destinata a ridursi con la tagliola delle inammissibilità e poi con la seconda scrematura dei cosidetti emendamenti “segnalati”. Tra quelli che resteranno Plastic tax, auto aziendali e quota 100

Manovra : Gualtieri - ‘impegno governo per ambizioso disegno riformatore’ : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Il governo è impegnato in un ambizioso disegno riformatore, di cui la legge di bilancio costituisce il primo tassello, volto non solo a evitare 23 miliardi di aumento dell’Iva ma rilanciare la crescita, l’occupazione, gli investimenti, l’innovazione, nella chiave della sostenibilità ambientale, dell’equità e della coesione sociale e territoriale”. Così il ministro ...

Parte l'assalto alla Manovra : la guerra tra gli alleati di Governo dietro la valanga di emendamenti : Con la presentazione dei 4500 emendamenti in Commissione Bilancio al Senato, inizia il consueto balletto parlamentare intorno alla manovra. Una valanga di proposte che sarà discussa solo in Parte, e ancor meno verrà approvata. Ma può invece tornare utile in quella che al momento sembra sia l’unica cosa interessi alle forze di maggioranza: la guerra delle bandierine fatta di accuse reciproche e di recriminazioni. La ...

Di Maio all'attacco di Italia Viva Manovra - il governo ai ferri corti : Altissima tensione nella maggioranza sulla Legge di Bilancio. Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio torna ad ammonire gli alleati di governo e in particolare i renziani di Italia Viva: "C’è qualcuno che deve avercela con i pensionati e con l’ambiente. Continuo a sentire... Segui su affarItaliani.it

Pensioni - sì a rivalutazione assegni e 14esima : ecco come il governo correggerà la Manovra : I pensionati in piazza al Circo Massimo scuotono il governo. La manifestazione nazionale unitaria indetta da Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil («Invisibili no! Siamo sedici milioni» lo slogan...

Manovra - la pressione fiscale è davvero aumentata con il governo Conte bis? : Mentre la legge di Bilancio per il 2020 si trova in Parlamento, non si fermano le critiche che accusano il governo giallorosso di aver aumentato la pressione fiscale. Queste arrivano specialmente dall'opposizione leghista, la quale vanta un indicatore di pressione fiscale rimasto invariato durante il suo esecutivo. Vediamo che cosa si intende quindi per pressione fiscale, come si calcola e se davvero è aumentata con il Conte bis.Continua a ...