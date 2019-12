Manovra | Bellanova | ‘plastic tax non serve | fa male al paese’

Manovra - Bellanova : bonus verde ci sarà : 19.34 "Il bonus verde ci sarà"assicura la ministra delle Politiche agricole Bellanova al convegno Coldiretti a Matera, così "potremo rendere le nostre città più verdi e inclusive.I piani del verde dovrebbero divenire una priorità nelle progettazioni urbanistiche"territoriali Per Bellanova:"Ridurre lo spreco alimentare a zero significa riequilibrare il processo che va dal campo alla tavola,lavorando sulle criticità"."Sostenibilità e ...

Bellanova : 'Dire che sono orgogliosa della Manovra è eccessivo - ma è un buon lavoro' : L'irruzione sulla scena politica di Italia Viva potrebbe, nel tempo, alterare qualche equilibrio all'interno del Parlamento. Il partito di Matteo Renzi continua a far parte della maggioranza giallorossa, ma sono in tanti a prevedere che, prima o poi, gli equilibri possano saltare e l'ex premier possa arrivare ad avere numeri che, nelle camere, rischierebbero, qualora lo volesse, di mettere in difficoltà l'attuale governo. A fronte, perciò, di ...

"Soddisfatta della Manovra - ma quota 100 è sbagliata" - dice la Bellanova : “Portiamo a casa un risultato, anche se ci sono punti aperti e presenteremo emendamenti in Parlamento”. In un'intervista a la Repubblica la ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova si dice soddisfatta del risultato della manovra, anche se quota 100 “è una scelta sbagliata” perché “dà risposte a chi ha un reddito e ha avuto un percorso di lavoro stabile” mentre “taglia fuori le donne, chi ha avuto rapporti di lavoro precari e i lavori ...

La Manovra è "un risultato accettabile” - dice Teresa Bellanova : La manovra? “Un risultato accettabile” ma anche “il primo banco di prova vero della nostra capacità di tenuta e sintesi”. In un'intervista al Corriere della Sera la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, plenipotenziaria della guida di Italia viva di Matteo Renzi nel governo, commenta così il varo della legge finanziaria avvenuto nella notte. E ascrive al nuovo gruppo costituito dall'ex premier ed ex segretario del Pd Renzi l'aver ottenuto ...

Manovra : Bellanova - ‘no nuove tasse agricoltura con azzeramento Irpef agricola’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “L’agricoltura è tornata nell’agenda economica da protagonista e ha avuto l’attenzione che merita, pur in un contesto di risorse limitate. Abbiamo mantenuto l’impegno di non aumentare le tasse agli agricoltori. Per questo sono soddisfatta dell’azzeramento Irpef per chi vive di agricoltura, che significa quasi 200 milioni di euro che lasciamo alle imprese per investire. ...

Manovra : Bellanova - ‘nessuna divisione - solo normale confronto’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Siamo in carica da meno di un mese, abbiamo fatto una Manovra impegnativa e abbiamo impedito che ventitré miliardi di euro di Iva ricadessero sulle famiglie e sulle imprese. Insieme a questo abbiamo fatto interventi anche per sostenere la crescita e per una maggiore equità. Non c’è stata divisione, c’è stata una normale discussione e un confronto tra forze diverse”. Così a Sky TG24 ...