Maltempo | l’Italia al sesto posto nel mondo per numero di vittime per eventi climatici

Maltempo - dissesto e terremoti : a pagare per l’Italia che affonda è sempre la UE : Maggioranza e opposizione non perdono occasione per puntare il dito contro la UE, ma l'Italia è il Paese che ha beneficiato in misura maggiore del Fondo di Solidarietà (FSEU) che mette a disposizione più di 500 milioni di euro all’anno per il sostegno agli Stati Membri che “subiscono danni a seguito delle calamità naturali”.Continua a leggere

Allerta Meteo - l’aria fredda spinge un forte Ciclone sul Maghreb e sull’Italia torna lo scirocco : Maltempo al Nord - caldo al Centro/Sud : Il mese di Dicembre è iniziato stamattina così com’era trascorso più o meno tutto Novembre: soffia lo scirocco in tutt’Italia, piove al Nord/Ovest e soprattutto in Liguria, con picchi di 35mm già caduti a Genova dove ci sono +8°C. Piove con +5°C a Novara, +6°C a Torino, Asti e Alessandria, e le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio su tutto il Nord e nell’alta Toscana, con nuove nevicate sulle Alpi. Intanto a ...

Maltempo - resta l’allerta su gran parte dell’Italia : si temono nuovi crolli e frane : Non si ferma l'ondata di Maltempo che nel finesettimana ha colpito l'Italia e causato danni, disagi e anche una vittima. Mentre si inizia a fare la conta degli ingentissimi danni e a ripristinare la viabilità, per oggi il dipartimento di protezione civile ha diramato una allerta rossa su parte dell'Emilia, allerta arancione in 8 regioni e allerta gialla su gran parte dell'Italia.Continua a leggere

Allerta Meteo - violento CICLONE in atto sull’Italia : Maltempo estremo da Nord a Sud - alto rischio ALLUVIONI e TORNADO fino a Lunedì : Allerta Meteo – L’attesa Tempesta Mediterranea sta colpendo duramente l’Italia in questo Sabato 23 Novembre: piogge torrenziali si stanno abbattendo sul Nord/Ovest, e in modo particolare sulla Liguria dove sono caduti oltre 350mm di pioggia a Genova e 150mm di pioggia a Savona. Diluvia anche in Piemonte, con picchi diffusi di 150mm di pioggia nei settori meridionali e in quelli settentrionali della Regione. Le temperature sono ...

Previsioni Meteo - nuovo violento Ciclone sull’Italia nel weekend : scatta l’allerta per il Maltempo di Sabato e Domenica : Previsioni Meteo – Ci risiamo. Ancora una possente azione perturbata di matrice atlantica interesserebbe l’Italia nel corso dei prossimi giorni. Essa sarebbe preceduta, tra giovedì 21 e venerdì 22, già da un discreto, ennesimo cavo d’onda di matrice atlantica, che porterebbe nubi e piogge inizialmente deboli sulle regioni del medio-alto Tirreno e localmente al Nord, poi piogge via via in intensificazione tra giovedì sera e ...

Maltempo infinito sull’Italia : in arrivo alluvioni lampo e allagamenti : Meteo. Maltempo infinito sull’Italia. Dopo una parziale e non certo totale pausa dalle piogge tra mercoledì e giovedì (regioni tirreniche e nord-ovest ancora molto instabili), da venerdì si avvicinerà all’Italia un nuovo ciclone che dispenserà piogge molto forti su molte regioni.Per questo, il team del sito ilmeteo.it avverte che dal prossimo 22 novembre l’avvicinarsi del vortice attiverà ancora una volta venti meridionali forieri di piogge al ...

Allerta Meteo - FOCUS sulla nuova “sciroccata” che si abbatte sull’Italia : stavolta sarà Maltempo invernale con temporali - freddo e tanta neve : Allerta Meteo – La pioggia che ha iniziato a cadere su Genova con appena +7°C evidenzia come sia ormai iniziato il nuovo peggioramento in atto sull’Italia, dopo la breve tregua delle ultime ore: sarà un’ondata di maltempo analoga alle precedenti perchè caratterizzata dallo scirocco, ma stavolta decisamente più fredda con abbondanti nevicate fino a bassa quota sulle Alpi e freddo su tutte le Regioni. I fenomeni più estremi ...

Governo - Di Maio : “Il Maltempo flagella l’Italia e Zingaretti parla di Ius Soli? Sono sconcertato - basta slogan” : “Col maltempo che flagella l’Italia, il futuro di undicimila lavoratori a Taranto in discussione, qui si parla di ius soli: io Sono sconcertato”. Lo ha detto Luigi Di Maio, da Salerno, commentando la proposta del segretario Dem Nicola Zingaretti di inserire nell’agenda parlamentare lo Ius Soli. “Siamo al Governo per governare e non per lanciare slogan o fare campagna elettorale”, ha detto Di Maio. L'articolo ...

Previsioni Meteo - Maltempo senza sosta sull’Italia : altri due violenti cicloni in settimana [MAPPE e DETTAGLI] : Previsioni Meteo – L’Italia esce da un weekend di forte maltempo: tra le principali città, spiccano i 135mm di pioggia caduti a Viterbo, i 118mm caduti a Bologna, i 111mm ad Arezzo e ancora 95mm a Pisa, 92mm a Firenze, 88mm a Grosseto e 86mm a Caserta. Ma è nelle zone di collina e montagna che ha piovuto di più, sul versante tirrenico dell’appennino centro/settentrionale e soprattutto sulle Alpi orientali, tra Trentino Alto ...

Il Maltempo mette in ginocchio l’Italia : da nord a sud frane - esondazioni - allagamenti che non siamo in grado di affrontare : A causa delle persistenti piogge che si sono abbattute sulla Liguria, una frana è caduta nel pomeriggio su una strada comunale a Carro, nello spezzino. Non ci sono feriti ma tre famiglie, una decina di persone in tutto, sono rimaste isolate. Sul posto, in frazione Pavareto, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del Comune e nel pomeriggio interverrà una ditta attivata in somma urgenza per iniziare lo sgombero e il ripristino spiega la ...

Maltempo - tempesta di scirocco sull’Italia : piogge monsoniche e caldo anomalo - è una notte tropicale [LIVE] : E’ una notte di Maltempo tropicale sull’Italia: lo scirocco soffia impetuoso e porta temperature molto elevate nelle Regioni centrali tirreniche, come se fossimo in piena estate tanto che in piena notte abbiamo addirittura +21°C a Napoli, Pagani, Nola e Bacoli, +20°C a Caserta, Latina, Terracina, Fondi, Salerno, Positano e Battipaglia, +19°C a Roma, Guidonia, Tivoli, Pomezia, Tarquinia e Benevento, +18°C ad Avellino, +17°C a ...