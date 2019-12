Maltempo Liguria | Toti | “Deroga per nuove risorse per somme urgenze”

Maltempo - Trenitalia : “20 nuovi collegamenti tra Liguria e Piemonte” : nuovi collegamenti disponibili da domani sulle linee che collegano il Piemonte alla Liguria e viceversa a seguito dell’ondata di Maltempo che ha interessato alcune zone delle due regioni. Saranno venti i treni disponibili attivati da Trenitalia su richiesta del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con le Regioni Liguria e Piemonte per dare una risposta concreta alla domanda di mobilità delle aree interessate da una ...

Maltempo Liguria : camion si ribalta per il vento - chiusa l’A10 in direzione Savona : I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina sulla autostrada A10, fra Voltri ed Arenzano, per il ribaltamento di un camion telonato a causa di forti raffiche di vento. Il conducente è illeso, ma le condizioni meteo hanno complicato le operazioni di raddrizzamento del mezzo. L’autostrada è chiusa al traffico in direzione Savona.L'articolo Maltempo Liguria: camion si ribalta per il vento, chiusa l’A10 in direzione Savona ...

Maltempo Liguria - Toti : “O entro 30 giorni cifre dei bilanci ripianate o seri guai per i comuni liguri” : “E’ ovvio che serve un provvedimento di tutt’altra entità. Speriamo ovviamente che il Governo intervenga con le somme urgenze subito, perché il nostro grido di dolore non è per fare polemica, come qualcuno pensa, ma perché decine e decine di sindaci oggi si ritrovano con un bilancio senza risorse per lavori che stanno già eseguendo. Quindi o entro 30 giorni quelle cifre vengono ripianate nei bilanci dei comuni o avremo ...

Maltempo - Anci Liguria sui fondi per i danni : “Inaccettabili e insostenibili per il territorio” : “Sono del tutto inutili le passerelle sul territorio, se ne stiano pure a Roma. Se la risposta alle richieste liguri è quella che giunge informalmente stamane, significa che non si comprende il senso e la struttura del sistema delle somme urgenze da parte dei relatori di governo che hanno preso parte al tavolo”. E’ il grido d’allarme dei sindaci di Anci Liguria che commentano così le notizie sull’ammontare delle ...

Maltempo Liguria - il sindaco di Genova : “Sulle risorse torneremo alla carica” : “Ci daremo da fare per far cambiare idea al governo, come abbiamo sempre fatto. Quando le cose non vanno bene, dobbiamo tirarci su le maniche, lavorare assieme e arrivare al risultato. E lo faremo. Certamente mi aspettavo di piu’, probabilmente non ci hanno capito bene. Vorra’ dire che torneremo alla carica”. Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, parlando dei primi stanziamenti del governo per il ripristino dei danni ...

Maltempo Liguria : Toti a Palazzo Chigi per “Strategia Italia” : Si è riunita a Palazzo Chigi la cabina di regia “Strategia Italia” che ha fatto il punto sull’emergenza Maltempo. Vi hanno preso parte il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle infrastrutture e alla protezione civile Giacomo Giampedrone. “Abbiamo preso atto, dall’informativa del Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, che al consiglio dei ministri di questa sera ...

Maltempo Liguria : sgomberata per una frana un’intera frazione nell’Imperiese : La frazione Cenova, nell’entroterra di Imperia, è stata completamente sgomberata oggi pomeriggio, a causa di una frana che incombe sul centro abitato e che, tra l’altro, ha già interessato il grande serbatoio di gas che alimenta il paese. Nei giorni scorsi, ne era stata sgomberata una parte. Gli sfollati, in totale, sono circa trentacinque. A partire dalla scorsa notte, tra l’altro, continuano a scendere cumuli di pietre e ...

Maltempo Liguria : fiumi di fango riprendono a scendere sulle case a Rezzo : Sembra un fiume di fango. Tonnellate di fango che hanno ripreso a scendere dalla montagna a ridosso di frazione Cenova, nel Comune di Rezzo, sulle alture di Imperia, dove nei giorni scorsi sono stati sfollati trentacinque abitanti. Sul posto sono presenti dalla scorsa notte, una decina di vigili del fuoco, intervenuti con gli uomini del Gruppo Operazioni Speciali (Gos). Dopo una breve interruzione, durante la quale si è cercato di liberare le ...

Maltempo - allerta gialla in Liguria. La frana torna a muoversi - A6 chiusa per precauzione : frana sotto l'A26 a Voltri. Previste nevicate sui bacini padani di Ponente, in particolare nella zona della val Bormida

Maltempo Liguria - i pescatori : “Da settembre perso l’80% delle giornate di lavoro” : Grido d’allarme del settore pesca da Imperia a La Spezia per i danni causati dal prolungato Maltempo con mareggiate che hanno costretto i pescatori a restare fermi dalla fine di settembre per l’80% delle giornate di pesca a strascico, lampara, tremagli e palamiti. “Una situazione disastrosa – spiega Augusto Comes responsabile della Federcoopesca – Confcooperative di Liguria e Toscana – con decine di imprese ...

Maltempo Liguria - Toti : “Da Mattarella grande attenzione” : “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi è tornato a Genova in occasione del 34° Congresso Nazionale Magistrati. Dopo un incontro con me e il sindaco Bucci per fare il punto sull’emergenza Maltempo in Liguria, ha voluto passeggiare per le vie della nostra città, verso cui ha di nuovo dimostrato grande attenzione e interesse. Grazie Presidente, da parte di tutta la Liguria: confidiamo in lei”. Così su fb il governatore ...

Maltempo - dalla Liguria richiesta riconoscimento danni per 450 milioni. Toti venerdì vede Mattarella : Il capo dello Stato sarà nel capoluogo ligure per il congresso dell'Associazione nazionale Magistrati e, prima di questo appuntamento, incontrerà il presidente della Regione Liguria

Maltempo Liguria - Toti : “Richiesta di riconoscimento per i 450 mln danni” : Ammonta a 450 mln di euro la nuova richiesta di riconoscimento dei danni provocati dal Maltempo in Liguria firmata oggi dal governatore Giovanni Toti. “Oltre ai 350 milioni per danni strutturali – ha scritto Toti in un post su Facebook – si aggiungono 85 milioni per le somme urgenze e 15 per gli interventi di prima necessita’, oltre agli 80 mln gia’ richiesti per la precedente ondata di Maltempo”. Nel ...

Maltempo Liguria : l’Entella rientrato in alveo - riaperti due ponti : Il torrente Lavagna e il fiume Entella sono rientrati nei rispettivi alvei e di conseguenza sono stati riaperti al transito i ponti Comorga a Carasco e della Maddalena tra Chiavari e Lavagna chiusi ieri pomeriggio per la piena dei corsi d’acqua. Rimane chiusa a Riva Trigoso la via Gramsci per una frana staccatasi dal colle Bardi. L'articolo Maltempo Liguria: l’Entella rientrato in alveo, riaperti due ponti sembra essere il primo su ...