Maltempo | allagamenti nel Vesuviano-Sarnese | dalla Regione Campania oltre 4 milioni

Maltempo - allagamenti a Roma : decine di interventi dei Vigili del Fuoco : allagamenti e problemi di viabilità a causa delle forti piogge che hanno colpito la Capitale. Sono centinaia gli interventi degli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Tra le zone più colpite via Tiburtina e San Lorenzo. Problemi anche in viale dell’università, in viale Regina Elena e al Verano. Diversi interventi della polizia locale anche per la viabilità e per il ripristino della sicurezza stradale. Sulla via Portuense è stato ...

Maltempo in Toscana : allagamenti a Pistoia e Prato per forti piogge - cresce il livello dei fiumi : Le precipitazioni delle ultime ore stanno causando allagamenti e un veloce aumento dei livelli di fiumi in diverse zone della Toscana, soprattutto nelle province di Pistoia e Prato. Sono state segnalate criticità estese su tutto il territorio interessato, con l'impegno di numerose squadre di Vigli del Fuoco e di volontari per far fronte agli allagamenti in corso.Continua a leggere

Maltempo Toscana : vasti allagamenti nell’empolese - bimbi evacuati da un asilo : allagamenti diffusi nell’Empolese Valdelsa e anche in Mugello, in provincia di Firenze, a causa del Maltempo. A Empoli, dove sono caduti 36 millimetri di pioggia in due ore, secondo i dati del Cfr Toscana, si registrano problemi nel quartiere di Avane e nella parte ovest della citta’, gia’ allagate lo scorso 17 novembre quando il sistema fognario non resse le piogge copiose e la piena dell’Arno. Situazione difficile anche ...

Maltempo : allagamenti e disagi tra Pistoia e Prato : Un violento temporale si è abbattuto questa mattina sul pistoiese, in particolare nella zona di Casalguidi e Cantagrillo: il reticolo idraulico minore non ha retto allagando strade, negozi e case al piano terra. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine. “Abbiamo diverse vie e piazze sott’acqua – spiega il vicesindaco di Serravalle Pistoiese Federico Gorbi – case, scantinati e negozi allagati. Non ci sono ...

Maltempo LIGURIA - ALLERTA METEO ARANCIONE/ Allagamenti sull'A7 e nell'imperiese : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO ARANCIONE. Altra giornata di pioggia in numerose zone della regione, con Allagamenti in particolare nell'imperiese

Pioggia e allagamenti : in Liguria “la peggiore ondata di Maltempo dal 1953” : Ancora maltempo in Liguria: a Genova è in vigore l’allerta arancione, e si registrano allagamenti e interruzioni della circolazione stradale. I vigili del fuoco e la polizia locale sono intervenuti in particolare nel ponente del capoluogo ligure. Via Ferri e Via Borzoli sono state chiuse al transito per allagamenti. A causa di Pioggia, mareggiate, vento forte, “la Liguria sta vivendo negli ultimi 40 giorni la peggiore ondata di ...

Allerta Meteo per Mercoledì 27 Novembre : nuova pesante ondata di Maltempo - rischio nubifragi e allagamenti : Allerta Meteo – Dopo qualche giorno di tregua o all’insegna di fenomeni comunque attenuati e localizzati, ecco ripresentarsi un’altra pesante ondate di maltempo per le regioni settentrionali, ma in particolare, ancora una volta, per quelle di Nordovest. Un cavo depressionario, legato a una profonda depressione in prossimità del Regno Unito, si abbasserà di latitudine nelle prossime ore andando ad indirizzare un flusso ...

Maltempo Piemonte - allagamenti e frane ad Asti : “Non abbiamo risorse necessarie per far fronte ai danni” : In tutto l’Astigiano sono chiuse una trentina di strade, in val Bormida e nella zona sud, ma anche in altri Comuni del nord della provincia. “Siamo preoccupati perché non abbiamo risorse necessarie per far fronte ai danni creati dal Maltempo,” ha affermato il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, al termine della riunione del centro di coordinamento soccorsi della prefettura. “abbiamo finita una fase, ma se ...

Maltempo Calabria : chiuso tratto dell’A2 a Falerna e della SS18 a Pizzo per allagamenti : Prosegue l’ondata di Maltempo che da ieri sta interessando la Calabria. Il personale Anas è presente sul posto per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità appena possibile, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo. Sull’A2 Autostrada del Mediterraneo è temporaneamente chiuso l’ingresso allo svincolo di Falerna in direzione nord (km 305,300) in provincia di Catanzaro, a causa dell’allagamento e per ...

Maltempo Piemonte : frane e allagamenti tra Alessandrino e Cuneese - sfollati e isolati : In Piemonte ci sono “almeno 130 strade chiuse, dunque una regione completamente bloccata con oltre 550 sfollati che hanno dormito negli alberghi messi a disposizione dalla protezione civile e altre 600 persone almeno isolate nell’acquese e nel Bormida“: lo ha affermato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, intervistato su La7 durante la trasmissione Coffee Break. Situazione in via di miglioramento nell’Alessandrino, ...

Maltempo : disagi e allagamenti anche in Campania : Bisogna ringraziare social e WhatsApp. Chiedevano aiuto e monitoravano cosi’ la situazione del fiume Sarno che nella zona di Castellammare di Stabia, in via Ripuaria, e’ esondato gia’ dalla scorsa notte. Fango, detriti e acqua hanno invaso scantinati, garage e i giardini delle tante villette della zona. Adesso il livello e’ calato in serata ma e’ stata una giornata difficile. Dieci famiglie sono state evacuate e ...

Maltempo - allagamenti a Reggio Calabria e 347 isolati in Liguria : Il Maltempo continua a flagellare l'Italia e da nord a sud diverse sono le situazioni di disagi e emergenza: in Liguria alcune frane hanno costretto circa 127 persone a lasciare le loro abitazioni, mentre 347 sono rimaste isolate, a Reggio Calabria le strade risultano inondate dall'acqua col livello dell'acqua che arriva fino alle ruote della autovetture. Fino a domani è stata diramata l'allerta rossa per tutto il Piemonte: sorvegliato speciale ...

Maltempo Piemonte : la situazione “resta critica - ci aspettiamo ancora allagamenti e frane” : “Nonostante le condizioni meteorologiche stiano volgendo al miglioramento, la situazione rimane critica in diverse aree del Piemonte e nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci aspettiamo problemi di allagamenti, frane e smottamenti“: lo ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Marco Gabusi. “Ribadiamo il consiglio ai cittadini di limitare il più possibile gli spostamenti e di seguire i ...

Maltempo nel Lazio : allagamenti e disagi nella provincia di Roma : Pioggia e vento hanno interessato anche la capitale dalla serata di ieri e nella notte. Pur non registrandosi gravi criticità si segnalano diversi disagi. La pioggia ha creato allagamenti in...