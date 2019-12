Malta | omicidio giornalista La testimonianza del tassista | “Fenech disse di uccidere

Omicidio Caruana Galizia - delegazione Ue in missione a a Malta : «Seri rischi per lo Stato di diritto» : «Siamo arrivati con molte preoccupazioni, non ripartiamo rassicurati». Ha parlato così all’Ansa l’europarlamentare olandese liberal democratico Sophie In’T Veld, a capo della missione urgente inviata dai capigruppo di Strasburgo a Malta a causa delle condizioni dell’esecutivo in piena bufera per il caso Caruana. Sull’isola, secondo quanto dichiarato da In’T Veld, «ci sono seri rischi per il rispetto dello ...

Omicidio Caruana Galizia - la famiglia presenta un esposto contro il premier Muscat. Delegazione Ue a Malta : La famiglia di Daphne Caruana Galizia ha presentato un esposto per violazione della Costituzione contro il primo ministro maltese Joseph Muscat, chiedendo che desista da un’ulteriore intromissione nelle indagini sull’Omicidio della giornalista e chiedendo che sottoponga all’esame della Corte il suo coinvolgimento nel caso. L’esposto è firmato dal vedovo nonché avvocato Peter Caruana Galizia e dagli altri tre legali ...

Malta - il premier Muscat si dimetterà a gennaio sulle pressioni per l’omicidio Caruana : Proprio domenica diverse migliaia di manifestanti sono scese in piazza a La Valletta per chiedere le dimissioni del premier.

Malta - omicidio Caruana : in migliaia protestano contro il governo cantando “Vaffanculo” di Masini : Il premier di Malta Joseph Muscat sempre più in bilico dopo gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sull'omicidio della giornalista d’inchiesta Daphne Caruana Galizia, uccisa nel 2017. Nella serata di venerdì 29 novembre migliaia di persone sono scese in piazza sull’isola per chiedere le sue dimissioni.Continua a leggere

Caruana - premier di Malta verso le dimissioni : crisi di governo dopo inchiesta su omicidio : dopo l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia e l'arresto del presunto mandante, l'imprenditore Yorgen Fenech, rilasciato su cauzione dopo l'arresto, il primo ministro...

Il governo di Malta non darà la grazia all’imprenditore Yorgen Fenech - coinvolto nelle indagini sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia : Il governo di Malta ha respinto la richiesta di grazia fatta da Yorgen Fenech, imprenditore maltese arrestato la scorsa settimana nell’ambito dell’indagine sull’omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, uccisa in un attentato esplosivo nell’ottobre del 2017. Fenech successivamente aveva ottenuto

Malta - omicidio giornalista. Premier Muscat non si dimette : “In carica fino a chiusura indagine” : "Ho preso l'impegno di chiudere questo caso sotto la mia responsabilità", ha detto Muscat al termine di un riunione urgente del governo, in merito al caso dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia: "Il fatto che siamo andati così avanti significa che le indagini non sono state compromesse".Continua a leggere

Malta - omicidio giornalista Caruana Galizia : ai killer 150mila euro - l’Ue invia missione urgente : Dopo gli arresti e le dimissioni nel governo maltese in relazione all'inchiesta sull'assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia, il Parlamento europeo ha deciso di inviare una missione urgente a Malta per fare luce nella terribile vicenda. Secondo quanto ricostruisce il Times of Malta, era di 150mila euro il prezzo pagato ai sicari per uccidere la giornalista.Continua a leggere

L’omicidio di Daphne Caruana Galizia ora fa traballare il governo di Malta : Si sono dimessi il capo dello staff del primo ministro Muscat e il ministro del Turismo, mentre il ministro dell'Economia si è autosospeso, dopo nuovi sviluppi sul caso della giornalista uccisa nel 2017

Malta - omicidio Daphne Caruana - arrestato Yorgen Fenech - l'imprenditore stava per darsi alla fuga : Roma - Dopo la promessa di grazia garantita dal premier maltese Joseph Muscat al presunto mediatore dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, è stato arrestato il business man Yorgen Fenech, uno dei principali imprenditori di Malta. L'uomo d'affari era a bordo del suo yacht, intercettato e bloccato dalle forze armate maltesi (Afm) mentre cercava di uscire dalle acque territoriali. Lo riferisce il Times of Malta. ...

Malta : omicidio Caruana - un arresto : 10.03 La polizia maltese ha arrestato Yorgen Fenech, proprietario del fondo segreto 17 Black, denunciato dalla giornalista Daphne Caruana Galizia. L'uomo d'affari è sospettato di essere il mandante dell'omicidio della donna. L'uomo, uno dei principali imprenditori di Malta, è stato bloccato dalle forze armate maltesi a bordo del suo yacht mentre cercava di uscire dalle acque territoriali.