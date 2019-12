Mafia | la Consulta dichiara incostituzionale l’articolo 4 bis

newsmondo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L’articolo 4 bis èper la. Secondo i giudici il mafioso non può essere punito se non collabora con la giustizia. ROMA – L’articolo 4 bis èper la. La sentenza emessa dai giudici rischia di creare una nuova polemica. Secondo quanto deciso in Aula, il mafioso può essere premiato se collabora con la giustizia ma non punito se decide di stare in silenzio. In questo caso resta la presunzione di pericolosità anche se non più in modo assoluto. Infatti, può essere superata se il magistrale ha la certezza che non ci siano più collegamento con l’associazione criminale. Una decisione che rischia di creare non poche polemiche e soprattutto potrebbe portare a ricorsi da parte di molti detenuti. L’articolo 4 bistoL’articolo 4 bis è statoto. E con ...

