Maestra picchiata | quanto ci dispiace anche per la bambina

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutidi Antonio Frascadore Mazza e panelle diceva qualcuno. Io, personalmente, non c’ho mai creduto. Si, lo so, non sarete tutti d’accordo, a volte il bastone e la carota può essere la giusta sintesi educativa, nel marasma del lavoro genitoriale che, per chi si reputa padre o madre non solo all’anagrafe, resta la professione più difficile del mondo. E in fondo lo scopri solo dopo il parto. Prima te lo dicono tutti ma ci credi poco. Meno dilo sia effettivamente. Ed allora provi ad essere, per chi si reputa padre o madre non solo all’anagrafe, il miglior genitore possibile, magari ti accorgi (sicuramente) pure di quante cose ti dicevano i tuoi quando stavi dall’altra parte, quella della prole, e ti rendi conto di quanta ragione c’era in ogni parola ma tu eri giovane, qualche volta ribelle, strafottente e lasciavi cadere cosi, nel vuoto, sperando, oggi, ...

