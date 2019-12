Madonna and the Breakfast Club | stasera su Rai5 il film sulla Regina del Pop

Madonna ferma il tour di Madame X : ‘Sto provando un dolore travolgente’ : Madonna non sta bene ed è costretta a fermare momentaneamente il tour in supporto all’ultimo album Madame X. Lo rende noto la popstar con un post sui social nel quale si scusa con i fan per questo stop che porta l’annullamento di 3 date. ”Per favore, perdonatemi questo improvviso cambio di programma” scrive la cantante “Fare il mio spettacolo ogni sera mi dà tanta gioia e annullare è una sorta di punizione per me, ...

Lucio Nisi : morto il fondatore del Plastic - il locale milanese “icona” frequentato anche da Andy Warhol - Keith Haring - Madonna : È morto Lucio Nisi, il fondatore del Plastic, lo storico locale notturno milanese famoso non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Aperto nel 1980 in Viale Umbria (oggi ha cambiato sede e si trova in via Gargano), il locale è stato frequentato da personaggi come Andy Warhol, Keith Haring, Madonna, Freddie Mercury, Bruce Springsteen, Elthon John. Icona per i maggiori esponenti del mondo della moda, i più importanti designer e le modelle ...

Brigitte Nielsen : “Ho dato un ceffone a Madonna. Poi sono andata a trovarla nel sud della Francia e ho passato la notte con suo marito Sean Penn “ : Brigitte Nielsen è stata ospite della trasmissione televisiva The Talk, in onda sulla statunitense Cbs. E la 56enne non ha lesinato aneddoti sul suo passato, soprattutto quelli riguardanti la rivalità con Madonna. Il “gancio” è stato la recente decisione della popstar di posticipare di due ore i suoi concerti: “Una completa mancanza di rispetto dei fan”. A quel punto l’attrice ha raccontato due episodi. Siamo nel ...

Alessandra Madonna - il fidanzato assassino condannato a 8 anni : la Procura fa ricorso in Cassazione : Omicidio di Alessandra Madonna, il Procuratore generale Carmine Esposito presenta ricorso in Cassazione. La decisione della Procura arriva dopo la lettura delle motivazioni alla base...

Madonna contro gli hater : Sto male - ma il tour andrà avanti : La Regina del pop è intervenuta in prima persona sui social per difendersi dagli attacchi dagli hater che si chiedono se non sia un acciacco dovuto all'età, e non un presunto infortunio al ginocchio, come dichiarato dal suo ufficio stampa, il vero motivo per cui ieri ha saltato una tappa del suo world tour... Come riportato dal New York Post, è saltata ieri sera a sorpresa una tappa del nuovo tour di Madonna. Il concerto che si sarebbe dovuto ...