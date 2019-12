M5S | domani l’assemblea cittadini Salerno 2021

M5S - domani su Rousseau il voto per decidere se correre o meno in Emilia e Calabria : domani gli iscritti M5S voteranno su Rousseau se M5S debba o mano presentarsi alle elezioni in Emilia Romagna e Calabria del 26 gennaio prossimo. «Abbiamo deciso di sottoporre agli iscritti...

**Giustizia : domani vertice con Conte - su prescrizione ‘anni luce’ tra M5S-Pd** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “La verità è che siamo lontani, distanti anni luce”. Così una fonte di governo di primo piano fotografa all’Adnkronos lo stato dell’arte dei rapporti tra M5S e Pd sulla riforma della giustizia: il testo domani tornerà nuovamente al tavolo di Palazzo Chigi per un vertice che si preannuncia durissimo. L’incontro dovrebbe cominciare attorno alle 22 -al rientro del premier ...

Alessandro Di Battista - morta la madre : funerali domani. Di Maio : M5S ti manda tanta forza : È venuta a mancare la madre di Alessandro Di Battista. Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti all'esponente M5S, che, su Facebook, ringraziando per la vicinanza, comunica che i funerali...

Ex Ilva - Renzi : “Ho idee diverse da M5S. Pronto a votare scudo penale domani mattina - ma non è causa del recesso” : “Nessuno di noi fa nascere cordate, ma se si arrivasse al recesso, se salta l’impegno di Mittal, ci va il secondo arrivato” nella gara, ovvero Jindal. Lo ha detto Matteo Renzi a margine della presentazione del libro di Serena Sileoni “Noi e lo Stato. Siamo ancora sudditi?”. “Siamo pronti a votare domattina la norma sullo scudo penale, ma sia chiaro che il recesso di Mittal non dipende dallo scudo penale. Tra ...

Umbria - domani il voto. Franceschini plaude al patto Pd-M5S<br>Salvini : "Dedico vittoria a Conte e Di Maio" : Oggi è l’ultimo giorno di campagna elettorale in Umbria, dove domani si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale. Ieri sia gli esponenti della maggioranza di governo, e lo stesso premier, sia lo stato maggiore del centrodestra sono stati impegnati, i primi a Narni e i secondi a Terni, in iniziative elettorali, esponendo programmi e attaccandosi a vicenda. Umbria, Di Maio: ...

**M5S : Perilli e Toninelli i più votati - domani ballottaggio capogruppo Senato** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, Gianluca Perilli e Danilo Toninelli sono stati i due candidati più votati al Senato per il ruolo di capogruppo. Saranno loro a contendersi la presidenza del gruppo di Palazzo Madama. domani dovrebbe tenersi l’ultima votazione, il ballottaggio deciderà chi la spunterà tra il vicecapogruppo uscente e l’ex ministro delle Infrastrutture. L'articolo **M5S: ...

M5S : torna sfida capigruppo - oggi voto Senato domani Camera : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – torna la sfida per la scelta dei nuovi capigruppi M5S di Camera e Senato. oggi alle 20 si chiude lo scrutinio a Palazzo Madama. I Senatori grillini sono chiamati a scegliere tra l’attuale vice, Gianluca Perilli, Danilo Toninelli, Marco Pellegrini e Stefano Lucidi. Alla Camera, invece, sarà un testa a testa: dopo il voto della scorsa settimana sono rimaste in piedi le sole candidature ...

Manovra nel caos : scontro tra M5S e Pd su taglio cuneo e Quota 100.? Tre miliardi in più di coperture. Cdm slitta a domani : A un passo dal traguardo, tutto rischia di saltare. Uno scontro durissimo tra Pd e M5s, con Iv pronta a metterci il carico, fa tornare in bilico la «quasi intesa» sulla legge di bilancio...

