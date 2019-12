L’Unione europea lancia l’allarme sugli obiettivi climatici del 2030

open.online

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Senza una svolta importante, l’Ue è destinata a fallire la maggior parte deglisu clima e ambiente per il. Questa la conclusione del SOER 2020, il rapporto dell’AEA (Agenziaper l’ambiente) volto a comprendere il livello e la diffusione delle politiche ambientali nei paesi dell’Unione, e gli impatti del cambiamento climatico. Secondo Hans Bruyninckx, direttore dell’agenzia, «Abbiamo visto del progresso in alcune aree, ma non abbastanza per centrare i nostridi lunga durata. Abbiamo già l’esperienza, la tecnologia e gli strumenti per trasformare in maniera sostenibile sistemi di produzione e consumo chiave, come il cibo, la mobilità e l’energia». Il rapporto ha preso in analisi 35 aspetti fondamentali della salute ambientale, come la presenza di gas serra nell’aria, lo smaltimento dei rifiuti, la ...

