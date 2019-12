Lunedì sciopero 4 ore | a rischio corse autobus | metro e ferrovie

Prescrizione - Bonafede : “Siamo tutti d’accordo ma in stallo. Asse Pd-Fi? Spero non accada”. Da Lunedì gli avvocati in sciopero per 5 giorni : La battaglia politica e non solo sull’entrata in vigore della riforma sulla Prescrizione continua, ma sembra allontanarsi la rottura tra gli alleati di governo. Da lunedì inizia lo sciopero dei penalisti: cinque giorni di astensione (e chissà quanti processi si prescriveranno per questo) e una maratona oratoria davanti alla Cassazione. Ma oggi è la politica che continua a occuparsi della riforma che entrerà in vigore a gennaio. “A me ...

Alitalia ha cancellato 137 voli a causa di uno sciopero dei controllori di volo tra le 13 e le 17 di Lunedì : lunedì è previsto uno sciopero dei controllori di volo tra le 13 e le 17, indetto dai sindacati Ast-Confsal, Cub Trasporti/AirCrowCommittee, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Uglta e Assivolo Quadri. Alitalia ha annunciato la cancellazione di 137 voli e l’adozione di un “piano straordinario” per

Lunedì sciopero 24 ore Roma Tpl : autobus periferici a rischio : Roma – Lunedi’ 18 novembre linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero di 24 ore indetto tra i lavoratori della societa’ Roma Tpl dal sindacato Usb e, solo in una delle aziende consorziate, dalla Fast Confsal. Durante la protesta saranno osservate le fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. La protesta non interessera’ la rete Atac che sara’ regolarmente in servizio. L'articolo Lunedì sciopero 24 ...

Cotral : Lunedì 18 corse bus a rischio causa sciopero : Roma – Il prossimo lunedi’ (18 novembre) le organizzazioni sindacali Slm Fast Confsal e Cambia-Menti M410 hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative da mezzanotte alle 5.29, dalle 8.30 alle 16.59 e dalle 20 alle 23.59. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte le partenze dai capolinea dalle 5.30 fino alle 8.30, alla ripresa del servizio alle 17 e fino ...

Scuola - lezioni a rischio Lunedì 11 novembre per lo sciopero nazionale : “Intese non rispettate” : lunedì 11 novembre le lezioni nelle scuole italiane sono a rischio a causa dello sciopero nazionale indetto dai maggiori sindacati per protestare contro il decreto Scuola e l'accesso al concorsone per insegnanti: "Il Governo disattende gli impegni assunti, prima a Palazzo Chigi ad aprile e poi nell'accordo del primo ottobre con il ministro dell'Istruzione".Continua a leggere

Torino. Sciopero del trasporto pubblico locale : Lunedì stop Ztl centrale : lunedì 14 ottobre è in programma lo Sciopero di 4 ore del settore trasporto pubblico locale indetto dalle RSU dei

Autostrade : sindacati - nuovo sciopero personale domenica 13 e Lunedì 14 (2) : (AdnKronos) – Per lo sciopero, spiegano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, “dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 13 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 14 si fermerà il personale turnista, sottoposto alla 146, addetto agli impianti, alla sala radio e gli ausiliari alla viabilità, garantendo i servizi minimi”. Il resto del personale, compreso quello addetto ai ...