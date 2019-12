Luca Sacchi | interrogatorio Anastasiya | «Non sapevo di avere i soldi nello zaino»

Omicidio Luca Sacchi - Anastasia al gip : “Non sapevo di aver 70mila euro nello zainetto” : “Non sapevo di avere 70mila euro nello zaino ed ero davanti a quel pub con Luca come mille altre volte era capitato”. È quanto affermato da Anastasia, fidanzata di Sacchi, nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Roma. La giovane baby sitter è accusata di tentativo di acquisto di droga. Berretto rosa calato sugli occhi e occhiali da sole, la arrivata in Tribunale accompagna dal suo difensore, l’avvocato Giuseppe ...

Luca Sacchi come Anastasiya Kylemnyk : "Aveva chat criptate". Il mistero del bancomat sparito : Il bancomat sparito e le chat criptate. Su Luca Sacchi, morto lo scorso 23 ottobre con un colpo di pistola alla testa, emergono nuovi, pesanti misteri. Su quelli i pm stanno indagando per capire se e in che misura il giovane personal trainer romano fosse coinvolto nel traffico di droga orchestrato,

Omicidio Luca Sacchi - ora parla la mamma del ragazzo morto : “Anastasiya? Con Princi - ho visto…” : “Anastasiya per me era come una figlia, lo ricordo sempre come stavamo insieme, ci divertivamo tantissimo dentro casa, sempre scherzi… mi manca quel periodo, vedevamo film, stavamo tranquilli. Ora non capisco più, non riesco a capire come mai tutto questo”. A parlare è Tina Galati, la madre di Luca Sacchi, in collegamento con ‘Porta a Porta’ con il marito Alfonso. “Avevo comprato ad Anastasiya un pigiama rosso ...

Omicidio Sacchi - anche Luca utilizzava l’app per criptare i messaggi : Omicidio Sacchi: gli interrogatori di ieri non hanno portato grosse novità, Del Grosso ha detto che non ha ucciso intenzionalmente la vittima. Si è scoperto che anche Luca, come Anastasiya, utilizzava Signal. Ieri è stato il giorno dell’interrogatorio a Valerio Del Grosso, esecutore materiale dell’Omicidio di Luca Sacchi. Il ragazzo si è avvalso della facoltà […] L'articolo Omicidio Sacchi, anche Luca utilizzava l’app per ...

Omicidio Sacchi - il padre di Luca : “Princi ha manipolato Anastasiya” : La mamma e il papà di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso a Roma, hanno raccontato i loro dubbi sul rapporto tra Princi e Anastasiya e sul loro coinvolgimento nell’Omicidio. A Porta a Porta i genitori del personal trainer hanno confessato le loro preoccupazioni. Secondo Alfonso, il padre di Luca, Princi avrebbe manipolato Anastasiya, la fidanzata di Luca. “Credo lui abbia raggirato Anastasiya – ha detto -. Prima non era ...

Luca Sacchi - i genitori a Porta a Porta. La madre : “È sempre stato sereno” : «Se Luca era meno sereno di prima? No, è sempre stato sereno fino a quella sera. Era tranquillo anche la sera che è uscito. Mi chiese ‘Mamma fammi i funghi chiodini tanto tra un po’ torno’. Poi ha detto ‘ciao ma’ e non l’ho più visto». Così a Porta a Porta, la trasmissione di Raiuno condotta da Bruno Vespa, la signora Tina Galati, la madre di Luca Sacchi, ucciso la sera del 23 ottobre a Roma. A proposito, poi, ...

Omicidio Luca Sacchi - la vittima usava APP per i messaggi criptati : Luca Sacchi, il 24enne personal trainer ucciso con un colpo di pistola alla testa la sera del 23 ottobre scorso davanti al John Cabot Pub, a Roma, usava l’applicazione Signal, servizio di messaggistica criptato per smartphone e pc, per comunicare. Si tratta della stessa app di cui si serviva la fidanzata Anastasia per chattare e telefonare in sicurezza con il telefonino. La circostanza emerge dal verbale reso ai carabinieri il 24 ottobre ...