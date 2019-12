Lotta alle mafie | Morra M5S | “Nel Mezzogiorno la battaglia è ancora lunga Non è persa

lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Presidente Nicola, in base a un recente rapporto sui Comuni commissariati, emerge che negli ultimi tre anni sono diminuiti i commissariamenti dovuti a scioglimenti dei consigli comunali per ragioni politiche e sono aumentati quelli per mafia. La situazione è davvero così grave? “Dagli ultimi dati che abbiamo, relativi al 31 ottobre 2019, risultavano sciolti per mafia 44 Comuni, in cui vivono circa 665mila residenti. Giudichi lei”. La maggior parte dei commissariamenti per mafia ènel. Lain quelle terre va considerata? “Effettivamente gli attuali Comuni sciolti per mafia si trovano tutti nel. In particolare, la metà in Calabria (22), 11 in Sicilia, 7 in Puglia e 4 in Campania. Laè dunque. Non èma può essere vinta solo con strumenti straordinari, a partire da una più scrupolosa ed ...

