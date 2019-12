L' oroscopo settimanale fino al 15 dicembre | seconda sestina | Pesci pensieroso

oroscopo settimanale dal 30 dicembre al 5 gennaio : Sagittario energico - Toro ombroso : Nella settimana dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 troviamo la Luna viaggiare dal segno dei Pesci, dove stazione Nettuno, a quello del Toro, dove vi è Urano in retrogradazione. Plutone, Saturno, Venere e Giove saranno nell'orbita del Capricorno mentre il Sole sarà sui gradi del Capricorno. Infine, il Nodo Lunare stazionerà in Cancro e Marte assieme a Mercurio continueranno il loro domicilio in Scorpione. Previsioni astrologiche favorevoli ...

oroscopo settimanale dal 9 al 15 dicembre - prima sestina : Gemelli confusi - Leone positivo : L'Oroscopo della settimana dal 9 al 15 dicembre prevede ottime giornate per il Leone, mentre la Vergine dovrà fare i conti con un po' di stanchezza. Scopriamo le previsioni degli astri di relativamente ai primi sei segni zodiacali, ovvero quelli compresi tra Ariete e Vergine....Continua a leggere

oroscopo del giorno e settimanale Paolo Fox : previsioni a I Fatti Vostri : Oroscopo di oggi e della settimana, Paolo Fox: previsioni 2-6 dicembre La settimana è iniziata con allegria e buon umore a I Fatti Vostri grazie al sorriso di Roberta Morise, l’ironia di Giancarlo Magalli, la voce calda di Graziano Galatone, le note di Demo Morselli e la cultura di Umberto Broccoli. A chiudere l’appuntamento del lunedì con il programma di Rai2 è stato l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox. L’astrologo ...

L'oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre : Vergine precisa e attenta - Gemelli emotivi : Nel corso della settimana che va dal 2 all'8 dicembre, arriveranno tante buone notizie per i nativi dei Gemelli, che avranno nel loro cielo il pianeta Venere, mentre il Cancro potrà contare sul pianeta Giove per cercare di superare i propri problemi in ambito sentimentale. Per il Capricorno finalmente arriveranno i successi le giuste capacità di realizzazione sul posto di lavoro, mentre la Luna in congiunzione nel segno dell'Acquario permetterà ...

La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox : previsioni astrali valide dal 02/12/2019 al 08/12/2019 : Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati. Due stelle per l’Ariete Ariete. Nei prossimi sette giorni parlare d’amore non sarà affatto facile. Il partner ti ha […] L'articolo La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide ...

L'oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre : Ariete diplomatico - Toro affettuoso : L'oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre indaga sulla fortuna e sulle opportunità di ciascun segno zodiacale alle prese con l'amore e con il lavoro. La voglia di primeggiare è tanta, affermando i propri ideali e puntando alla concretizzazione dei sogni personali. Luna presente dapprima in Acquario, poi in Pesci e infine in Ariete, elargisce intuizione e sensibilità, nelle previsioni astrali segno per segno. Astri e oroscopo settimanale dal 2 ...

oroscopo settimanale dal 2 al 8 dicembre - previsioni ultimi sei segni : Pesci 'voto 9' : L'Oroscopo della settimana dal 2 al 8 dicembre 2019 è pronto a mettere in primo piano i voti, le previsioni e le stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni in calendario. Il periodo che andremo virtualmente a "sfogliare" in questa sede interessa in pratica i sei segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale. Pertanto, ad essere messi sotto-sopra in relazione ai singoli giorni del periodo saranno in esclusiva i soli Bilancia, ...

oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre - seconda sestina : Scorpione ambizioso : L'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 dicembre prevede qualche piccolo problema per il Capricorno, mentre i Pesci vivranno delle giornate tranquille. Scopriamo le previsioni degli astri soffermandoci sulla seconda sestina zodiacale. Da Bilancia a Pesci Bilancia: questa sarà una fase di riflessione in diversi aspetti della vostra vita. In amore potreste avere dei dubbi suoi sentimenti per la persona amata. Dovrete cercare di chiarirvi al più ...

oroscopo settimanale dal 23 al 29 dicembre : Toro volitivo - Capricorno poliedrico : Nella settimana dal 23 al 29 dicembre 2019 troveremo Mercurio cambiare domicilio spostandosi dall'Acquario, dove risiede Venere, al Capricorno, dove vi sono Plutone, Saturno e Giove mentre Marte continuerà il suo moto in Scorpione. Urano permarrà sui gradi del Toro come il Nodo Lunare in Cancro e Nettuno che rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Capricorno, meno rosee per Cancro e Scorpione. Toro ...

oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre - prima sestina : Gemelli energico : L'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 dicembre prevede tensione per il Toro, mentre ci sarà qualche problema economico per il Leone, mentre l'Ariete dovrà affrontare diverse questioni. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i primi sei segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: ci saranno diverse questioni da affrontare e potreste avere delle difficoltà se vi ritrovate da soli. Avrete bisogno di una persona al vostro fianco che vi ...

oroscopo del giorno e settimanale Paolo Fox - 25-29 novembre 2019 : Oroscopo di oggi Paolo Fox: previsioni settimanali e classifica a I Fatti Vostri Giancarlo Magalli, Graziano Galatone, Roberta Morise e Umberto Broccoli hanno dato il via alla mattinata di Rai2 a partire dalle 11.10, regalando informazione e risate al pubblico de I Fatti Vostri. A chiudere in bellezza l’appuntamento quotidiano con il programma ideato da Michele Guardì è stato l’Oroscopo di Paolo Fox della settimana. ...

oroscopo settimanale dal 25 novembre all'1 dicembre : successi sul lavoro per l'Ariete : Inizia l'ultima settimana di novembre per tutti i segni zodiacali. Come finirà il mese sotto il piano dell'amore, del lavoro e della salute per i vari segni? Di seguito le previsioni delle stelle per il periodo compreso tra lunedì 25 e domenica 1 dicembre 2019. Previsioni astrologiche da Ariete a Vergine Ariete: in questo periodo cercate di essere sereni in campo sentimentale, è possibile infatti che nascano dei nervosismi, ma non temete ci sarà ...

L'oroscopo settimanale sino al 1° dicembre : Toro brusco - Sagittario sereno : L'oroscopo settimanale dal 25 novembre al 1° dicembre approfondisce i transiti lunari, studiando la posizione dell'astro d'argento dapprima in Scorpione, poi in Sagittario. Una nuova sensibilità profonda e indagatrice preannuncia un modo di fare più deciso e la forza di volontà non mancherà nemmeno a Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno: proprio quest'ultimo mercoledì vedrà l'entrata di Venere nel segno. Approfondiamo di seguito le previsioni ...

oroscopo Paolo Fox settimanale e di oggi - domenica 24 novembre : Oroscopo del giorno Paolo Fox: le previsioni di oggi, 24 novembre 2019, e della settimana Come ogni domenica, sveliamo le previsioni settimanali dell’Oroscopo di Paolo Fox, con lo zodiaco del giorno (di oggi, 24 novembre), riprendendo le indicazioni per ogni segno dalla rivista DiPiù “Stellare” dedicata alle stelle di tutto novembre. L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, 24 novembre, e della settimana dei nati sotto il segno ...