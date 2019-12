Locke & Key | la data del debutto su Netflix della serie tratta dalla graphic novel di

movieplayer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019); Key, ladi Joe Hill, ha finalmente unaprevista per ilsugrazie al poster ufficiale.; Key, la nuova, ha finalmente unadi uscita: venerdì 7 febbraio, come annuncia il poster condiviso onlinepiattaforma di streaming. Il progetto si basa sui fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez e racconta le avventure di Tyler, Kinsey e Bode, (Connor Jessup, Emilia Jones e Jackson Robert Scott), Il progetto, di cui è stata ordinata la produzione di dieci episodi, è stato scritto da Aaron Eli Coleite e Meredith Averill, in collaborazione con Hill e Carlton Cuse. La, inizialmente ideata per Hulu, segue quanto accade ai tre fratelli dopo il sanguinoso omicidio ...

