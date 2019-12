Liverpool | Klopp | «Van Dijk meritava il Pallone d’Oro» – VIDEO

Liverpool-Napoli - dopo il pareggio Ancelotti e Klopp si danno il cinque : Un pareggio che vale quasi una vittoria, quello agguantato ad Anfield dal Napoli di Ancelotti. La squadra ha giocato convalescente contro un’avversaria di spessore notevole, il Liverpool di Klopp, la squadra più forte d’Europa. I due tecnici sono due giganti del calcio e hanno messo in campo le loro idee di calcio e i protagonisti del loro gioco chiudendo la partita in pareggio, e dimostrando l’assoluta parità. All’uscita dal campo, quando si ...

Liverpool-Napoli - Klopp dà un consiglio a Mertens e compagni : “se fossi in loro - ecco cosa farei” : Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions, l’allenatore dei Reds ha dato un consiglio ai giocatori del Napoli Vigilia di Champions League per il Liverpool, che domani affronterà il Napoli ad Anfield per chiudere il discorso qualificazione. I Reds vanno a caccia dei tre punti per riscattare il ko del San Paolo e staccare il pass per gli ottavi di finale, obiettivo minimo di questo inizio di ...

Liverpool-Napoli - Klopp : “Partita difficile - Napoli veloce e tecnico - andremo in campo per vincere. Cosa consiglio ad Ancelotti? Su Salah e Matip…” : Jurgen Klopp in conferenza stampa Jurgen Klopp in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Napoli. Il tecnico tedesco, da Anfield Road, presenta il match di Champions League contro il Napoli. Klopp: “Napoli sfavorito? In Germania non scommettiamo (ride, ndr) anche se i bookmakers ci danno per favoriti c’è da pensare che sarà una sfida facile. Come ho detto prima resta una partita di calcio e dobbiamo affrontarla nel ...

Liverpool - Fabinho poteva finire alla Juventus : decisivo l’intervento di Klopp : Il cognato del calciatore brasiliano ha rivelato come sia stato Klopp a convincere Fabinho a scegliere il Liverpool, una decisione rivelatasi poi azzeccata E’ diventato piano piano un pilastro del Liverpool, convincendo Klopp a consegnargli le chiavi del centrocampo dei Reds, con cui ha già messo in bacheca una Champions League. AFP/LaPresse Fabinho però poteva finire altrove, anche alla Juventus, club che tanto lo ha seguito durante ...

Liverpool - Klopp cancella la suggestione Mbappé : “al momento nessun club può comprarlo dal PSG” : L’allenatore del Liverpool si è soffermato sulla possibilità di arrivare a Mbappé, ammettendo come nessun club al momento possa comprarlo Non ci sono possibilità che Kylian Mbappé si trasferisca al Liverpool, Jurgen Klopp non usa giri di parole per mettere a tacere le voci circa un interessamento dei ‘Reds‘ per l’asso francese. Lapresse Interrogato sulla questione, il tedesco non ha dato la minima speranza ai propri ...

Liverpool - Sadio Manè racconta Klopp : “lo amiamo come un padre - ma ci fa anche paura!” : Sadio Manè rivela il ‘segreto’ di Jurgen Klopp: l’allenatore del Liverpool sa farsi amare come un padre ma a volte incute anche timore nei suoi giocatori Jurgen Klopp è uno degli allenatori migliori al mondo. Il manager tedesco ha guidato il Liverpool alla conquista della Champions League, cancellando la finale persa l’anno prima, in una stagione nella quale ha anche sfiorato il titolo i Premier League. Il suo gioco ...

Klopp infuriato per i troppi impegni del Liverpool - ”Se non trovano una soluzione rinunciamo” : C’è polemica in Inghilterra sollevata dall’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp. La squadra inglese è qualificata per i quarti di finale della Coppa di Lega che si disputerà il 17 dicembre, ma il 18 è prevista anche la semifinale del Mondiale per club in Qatar. Klopp ha parlato chiaro, spiegando che è impensabile che la sua squadra disputi partite ogni due giorni. «La Fifa ci ha detto che la Coppa del Mondo per club sarà in Qatar e ...

Liverpool - la minaccia di Klopp : “o cambia il calendario o non giochiamo in Coppa di Lega” : Stagione veramente importante in casa Liverpool che si candida ad essere sempre più protagonista anche nelle prossime partite, la partita contro l’Arsenal ha regalato spettacolo ed emozioni, i Reds si sono qualificati per i quarti di finale della competizione. Il tecnico Jurgen Klopp però si lamenta, nel mirino il calendario, nelle ultime ore è arrivata una minaccia da parte dell’allenatore. “Trovino una data giusta, che ...

Liverpool - la sorprendente ‘minaccia’ di Klopp : “siamo pronti a non giocare i quarti di Carabao Cup” : L’allenatore del Liverpool ha commentato il fitto calendario che aspetta i Reds a dicembre, minacciando di non scendere in campo nei quarti di Carabao Cup Il Liverpool rischia davvero di non avere un attimo di respiro nel prossimo mese di dicembre, considerando che tra Premier League, Mondiale per Club e Carabao Cup ci saranno davvero pochi giorni per riposare. AFP/LaPresse Una situazione davvero particolare su cui si è soffermato ...

Manchester United-Liverpool - botta e risposta velenoso tra Klopp e Solskjaer : il norvegese replica alle accuse : Il manager dei Red Devils ha risposto per le rime al collega del Liverpool, rispedendo al mittente le frecciatine ricevute Jurgen Klopp attacca, Ole Gunnar Solskjaer risponde. Il manager del Manchester United non ha gradito le accuse del collega tedesco, che ha tacciato di difensivismo i Red Devils nel corso del match giocato ieri ad Old Trafford. AFP/LaPresse Come se non bastasse, Klopp si è anche scagliato contro l’arbitro ...

Liverpool - Klopp distrugge il Manchester United : “si sono solo difesi - quando pensi a partite del genere…” : L’allenatore del Liverpool ha accusato sia l’arbitro per la gestione del Var che il Manchester United di aver interpretato la partita in maniera troppo difensiva Il Manchester United interrompe la striscia di otto vittorie consecutive del Liverpool, fermando i Reds sull’1-1 ad Old Trafford e permettendo così al City di accorciare in classifica. AFP/LaPresse Un risultato che lascia l’amaro in bocca a Jurgen Klopp, ...