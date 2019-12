LIVE – Sassuolo-Perugia 0-1

Sassuolo Perugia 0-1 LIVE : gol di Mazzocchi : Al Mapei Stadium, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Sassuolo e Perugia: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Perugia si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. Sintesi Sassuolo Perugia 10′ Gol di Mazzocchi – Calcio d’angolo dalla sinistra e colpo di testa vincente di ...

Sassuolo Perugia 0-0 LIVE : INIZIA LA PARTITA : Al Mapei Stadium, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Sassuolo e Perugia: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Perugia si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. Sintesi Sassuolo Perugia Migliore in campo: dopo il primo tempo PAGELLE Sassuolo Perugia 0-0: risultato e ...

Sassuolo Perugia LIVE : sintesi - tabellino - moviola e cronaca del match : Al Mapei Stadium, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Sassuolo e Perugia: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Perugia si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. sintesi Sassuolo Perugia Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: dopo il primo tempo PAGELLE Sassuolo Perugia ...

Sassuolo Perugia LIVE : le formazioni ufficiali della gara : Al Mapei Stadium, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Sassuolo e Perugia: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Perugia si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. Sintesi Sassuolo Perugia Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: dopo il primo tempo PAGELLE Sassuolo Perugia ...

LIVE Juventus-Sassuolo 2-2 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : deludente pareggio per i bianconeri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER VIDEO, highlights, GOL E SINTESI DI Juventus-Sassuolo 14.30 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 5; Cuadrado 5.5, Bonucci 6.5, De Ligt 5, Alex Sandro 6; Emre Can 5 (54′ Matuidi 6), Pjanic 6, Bentancur 6.5; Bernardeschi 5 (54′ Dybala 6.5); Ronaldo 6, Higuain 5 (79′ Ramsey 6). All. Sarri 5. SASSUOLO (4-2-3-1): Turati ...

Juventus Sassuolo 2-2 LIVE : cronaca e tabellino : All’Allianz Stadium, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Torino) – All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Sassuolo MOVIOLA 7′ Liscio di Emre Can – Higuain al centro per ...

LIVE Juventus-Sassuolo 2-2 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Ramsey vicino al vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90′ Ci saranno quattro minuti di recupero. 89′ Fuori Boga e dentro Peluso per il Sassuolo. 88′ Ramsey botta in area di rigore, Turati in due tempi riesce a recuperare il pallone. 86′ Assedio Juventus, giallo per Muldur che stende Alex Sandro. 84′ Ramsey per Dybala che da fuori prova di sinistro, palla fuori sopra la traversa. 82′ Giallo per Kyriakopoulos che perde ...

Juventus Sassuolo 2-2 LIVE : pari di Ronaldo su rigore : All’Allianz Stadium, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Torino) – All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Sassuolo MOVIOLA 7′ Liscio di Emre Can – Higuain al centro per ...

LIVE Juventus-Sassuolo 2-2 : CR7 firma il pari su rigore : Torna a giocare di fronte ai propri tifosi la Juventus di Maurizio Sarri, pochi giorni dopo l'impegno europeo con l'Atletico Madrid; i bianconeri in campionato vengono invece dalla vittoria...

LIVE Juventus-Sassuolo 2-2 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo pareggia su rigore! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Non rinuncia a ad attaccare il Sassuolo, ora possesso palla neroverde. 75′ Miracolo di Turati che devia oltre la traversa un tiro di destro di Dybala. 73′ Esce Djuricic ed entra Muldur per il Sassuolo. 71′ Contropiede con Higuain che mette in mezzo per Dybala che tira di destro ma trova il corpo di Ronaldo in posizione di fuorigioco davanti la porta. 69′ ...

Juventus Sassuolo 1-2 LIVE : Turati salva i neroverdi : All’Allianz Stadium, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Torino) – All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Sassuolo MOVIOLA 7′ Liscio di Emre Can – Higuain al centro per ...

LIVE Juventus-Sassuolo 1-2 : Caputo punisce l'errore di Buffon : Torna a giocare di fronte ai propri tifosi la Juventus di Maurizio Sarri, pochi giorni dopo l'impegno europeo con l'Atletico Madrid; i bianconeri in campionato vengono invece dalla vittoria...

Juventus Sassuolo 1-1 LIVE : INIZIO SECONDO TEMPO : All’Allianz Stadium, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Torino) – All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Sassuolo MOVIOLA 7′ Liscio di Emre Can – Higuain al centro per ...

LIVE Juventus-Sassuolo 1-1 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : inizia il secondo tempo senza sostituzioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ inizia il secondo tempo! 13.20 Sassuolo che propone il suo gioco con rapidi scambi e possesso palla, di contro la Juventus si fa notare per delle accelerazioni in alcuni momenti della partita ma a centrocampo non riesce a far girare fluidamente il pallone. A tra poco per il secondo tempo. 45′ Finisce il primo tempo, Juventus-Sassuolo 1-1. 43′ Non ci saranno minuti di ...