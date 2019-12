LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | Cusinato e Detti di bronzo! Panziera record italiano

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.09: Bene Codia in questa prima semifinale dei 100 delfino: l’azzurro centra il terzo crono di 50″31, preceduto da Kusch (50″08) e da Gueres (50″12). Ora è il momento di Rivolta. 19.06: Ora è il momento di Piero Codia nelle semifinali dei 100 farfalla uomini. 19.03: Ora la premiazione della splendida medaglia di bronzo dinei 400 misti donne. 18.57: Eccezionale prova diche ottiene il secondo crono in questa heat, con il nuovo primatodi 56″57, alle spalle di una strepitosa (55″17). In finale anche un’ottima Scalia (57″51). RANK LANE NOC SURNAME AND NAME R.T. 50m TIME GAP POINTS 1 4 NED TOUSSAINT Kira (22 MAY 1994) 0.52 26.42 55.17 28.75 992 Q CR 2 3 ITAMargherita (12 AUG ...

