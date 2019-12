LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 4 dicembre | Italia pronta alla razzia di medaglie

LIVE Italia-Olanda 2-2 pallanuoto femminile - World League 2020 in DIRETTA : primo quarto in parità : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Tutto pronto, squadre che partono per la seconda frazione di gioco. 8′ Termina qui il primo quarto: 2-2, partita davvero molto equilibrata. Italia che era andata sotto 2-0, poi le reti di Garibotti e Queirolo a ristabilire la situazione 7′ Difesa italiana che si sta disimpegnando al meglio. 6′ Olanda che non sfrutta un’altra superiorità. 6′ GARIBOTTI! ...

1′ Prima palla presa dall'Olanda. 1′ Tutto pronto, si comincia. 20.28 Squadre che si stanno tuffando in acqua. 20.25 A breve gli inni nazionali. 20.23 Squadre che sono entrate sul piano vasca. 20.20 Le parole di Zizza alla vigilia: "Per me sarà un esordio carico di emozioni e belle sensazioni che passeranno con la prima palla al centro. Ci aspetta una partita difficile ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, prima partita della Nazionale italiana di pallanuoto femminile nella World League 2019-2020. Inizia il girone preliminare e scatta il cammino internazionale per il nuovo Setterosa guidato dal ct Paolo Zizza, all'esordio sulla panchina italiana. Le azzurre vorranno partire al meglio in vista di un 2020 durissimo che vedrà prima gli ...

FINE ULTIMO QUARTO. Grecia-Italia 6-9 7'07" Gol Grecia. Ancora Argyropoulos a battere Del Lungo in superiorità numerica ellenica. Grecia-Italia 6-9. 6'40" GOOOOLLLLL!!!! Bodegas si smarca e segna a uomini pari. Grecia-Italia 5-9. 3'43" Gol Grecia. Argyropoulos batte Del Lungo su rigore. Esce per limite di falli Figari. Grecia-Italia 5-8. 4'06" ...

3'43" Gol Grecia. Argyropoulos batte Del Lungo su rigore. Esce per limite di falli Figari. Grecia-Italia 5-8. 4'06" GOOOOLLLLL!!!! Renzuto capitalizza l'uomo in più in uscita dal time out dopo un lungo giro palla. Grecia-Italia 4-8. 4'35" Fuori dallo specchio il tiro di Genidounias. 5'45" GOOOLLLLL! Aicardi dopo essersi guadagnato un corner ...

INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO 21″ Parata la conclusione di Di Fulvio dal perimetro. 1'26" GOOOLLL!!!! Luongo non perdona! Grecia-Italia 4-6. 1'26" RIGORE guadagnato da Di Fulvio. 2'05" Fuori la conclusione ravvicinata di Bodegas. 2'29" Bene l'Italia in difesa, la Grecia muore col pallone in mano. 3'55" ...

3'55" Aicardi si fa ipnotizzare nella controfuga e la sua conclusione è tra le braccia del portiere. 4'54" NOOOOOO!!!! Cannella si fa parare la conclusione da Zerdevas. 4'55" RIGORE per l'Italia guadagnato da Bodegas, abile a girarsi tra due avversari. 5'13" Gol Grecia. Ancora Genidounias, sempre dalla distanza. Grecia-Italia ...

22″ Para Del Lungo su Gounas! 45″ Ultimo possesso pieno per la Grecia. 1'49" GOOOLLLL!!!!! Ancora Luongo che si fa trovare libero sul palo! Grecia-Italia 2-4. 2'24" Che parate di Del Lungo sulla beduina di Fontoulis! 2'59" GOOOOLLLLL!!!! Grande azione a uomini pari dell'Italia, va a segno Renzuto dal perimetro! Grecia-Italia ...

5'22" GOOOLLLL!!!!!! Luongo pareggia i conti sfruttando l'uomo in più! Italia-Grecia 1-1. 2'15" Gol Grecia. Fontoulis segna su rigore. Grecia-Italia 1-0. INIZIO PRIMO QUARTO 18.30 Il Settebello che vedremo all'opera non si discosterà di molto da quello campione del mondo: mancano all'appello soltanto capitan Figlioli per scelta tecnica (turno di riposo ...

18.25 In pratica la sfida sera sarà già decisiva per il cammino delle due selezioni: un successo potrebbe avvicinare già una delle due alle prime quattro posizioni della rassegna, che potrebbe anche bastare nel caso in cui la Super Final di Word League non si disputi in Europa (in caso contrario bisognerà arrivare tra le prime tre). 18.20 Al Settebello basterà arrivare tra le prime due per ...

18.15 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Grecia, valida per la prima giornata della prima fase continentale della World League di pallanuoto maschile: sarà la formazione di Theodoros Vlachos la prima avversaria del Settebello. Gli ellenici sono stati sconfitti dagli azzurri nei quarti di finale degli ultimi Mondiali, poi vinti dall'Italia. La ...

La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Grecia, valida per la prima giornata della prima fase continentale della World League di pallanuoto maschile: sarà la formazione di Theodoros Vlachos la prima avversaria del Settebello. Gli ellenici sono stati sconfitti dagli azzurri nei quarti di ...

17.10: Al via i 200 dorso con Gaetani, Paloni, Paruscio, Burian, Fontana, Rebusco, Montanari, Paietta 17.09: Vicinissimo al record italiano Alberto Razzetti nei 200 farfalla con 1'52″91 che è ampiamente tempo limite per Glasgow, secondo posto per Ponti con 1'55″81, terzo Cseh con 1'58″86 17.02: Tra poco i 200 farfalla con al via Chirico, Boscaro, Freri, ...