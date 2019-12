LIVE F1 | Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | scatta la seconda giornata | si concludono i

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : inizia il day-2 - Ferrari in pista con Charles Leclerc : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.15 COMPUTO GIRI TOTALI DEL DAY 1 1 Max Verstappen 153 giri 2 Romain Grosjean 146 giri 3 Valtteri Bottas 138 giri 4 Sebastian Vettel 136 giri 5 Lando Norris 125 giri 6 Sergio Perez 120 giri 6.12 Carlos Sainz è il primo a rompere il ghiaccio in questa seconda giornata di Test. Lo spagnolo mette la sua McLaren in pista a Yas Marina Final day on track for the MCL34.

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : 4 dicembre - Leclerc in pista per la Ferrari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA GIORNATA DI Test ANALISI DELLA PRIMA GIORNATA DI Test AD ABU Dhabi MATTIA BINOTTO: “VETTEL E Leclerc LIBERI DI COMBATTERE NEL 2020” TOTO WOLFF: “C’E’ IL 25% DI POSSIBILITA’ CHE HAMILTON LASCI LA MERCEDES” 15.10 La nostra lunga DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport per la seconda ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : day-2 - Charles Leclerc prova le nuove gomme Pirelli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Analisi prima giornata Test Abu Dhabi – La cronaca del Day 1 – Programma orari e tv della seconda giornata di Test Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima, giornata dei Test di Abu Dhabi riservati allo sviluppo degli pneumatici di Formula Uno Pirelli per il 2020. Sullo splendido scenario di Yas Marina team e piloti saranno impegnati dalle ore 6.00 italiane nelle nove ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : day-2 - Charles Leclerc prova le nuove gomme Pirelli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Analisi prima giornata Test Abu Dhabi – La cronaca del Day 1 – Programma orari e tv della seconda giornata di Test Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima, giornata dei Test di Abu Dhabi riservati allo sviluppo degli pneumatici di Formula Uno Pirelli per il 2020. Sullo splendido scenario di Yas Marina team e piloti saranno impegnati dalle ore 6.00 italiane nelle nove ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Valtteri Bottas precede Vettel nel day-1 con le Pirelli 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA GIORNATA DI Test MATTIA BINOTTO: “Vettel E LECLERC LIBERI DI COMBATTERE NEL 2020” TOTO WOLFF: “C’E’ IL 25% DI POSSIBILITA’ CHE HAMILTON LASCI LA MERCEDES” 15.10 La nostra lunga DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport per la seconda giornata. 15.08 Valtteri Bottas nel finale ha abbassato ...

LIVE Test F1 Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Vettel 2° dietro Bottas nella prima giornata con le nuove Pirelli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA prima giornata DI Test MATTIA BINOTTO: “Vettel E LECLERC LIBERI DI COMBATTERE NEL 2020” TOTO WOLFF: “C’E’ IL 25% DI POSSIBILITA’ CHE HAMILTON LASCI LA MERCEDES” 15.10 La nostra lunga DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport per la seconda giornata. 15.08 Valtteri Bottas nel finale ha abbassato ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Valtteri Bottas chiude in testa il primo giorno di test davanti a Vettel e Kvyat : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA GIORNATA DI test MATTIA BINOTTO: “Vettel E LECLERC LIBERI DI COMBATTERE NEL 2020” 15.10 La nostra lunga DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport per la seconda giornata. 15.08 Valtteri Bottas nel finale ha abbassato ulteriormente il limite ed ha stampato un ottimo 1’37″124 rifilando più di 8 decimi alla Ferrari ...

LIVE Test F1 Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Mercedes davanti a tutti alla fine del day-1 - Vettel insegue Bottas a otto decimi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA GIORNATA DI Test MATTIA BINotto: “Vettel E LECLERC LIBERI DI COMBATTERE NEL 2020” 15.10 La nostra lunga DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport per la seconda giornata. 15.08 Valtteri Bottas nel finale ha abbassato ulteriormente il limite ed ha stampato un ottimo 1’37″124 rifilando più di 8 decimi alla Ferrari ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Valtteri Bottas chiude in testa il primo giorni di test davanti a Vettel e Kvyat : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 Valtteri Bottas nel finale ha abbassato ulteriormente il limite ed ha stampato un ottimo 1’37″124 rifilando più di 8 decimi alla Ferrari di Sebastian Vettel. Solo settimo Max Verstappen, a quasi 3″ dalla vetta. 15.05 Il 2019 di Daniil Kvyat si conclude con un ottimo terzo posto al termine di una giornata in cui ha completato 72 giri sulla sua Toro Rosso. Daniil Kvyat's 2019 ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : ultimi 20 minuti della prima giornata - Vettel proverà a superare Bottas? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Finisce qui la giornata al volante di Sergio Perez, che domani lascerà il volante della Racing Point al compagno di squadra canadese Lance Stroll. LIVE Test F1 Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Mercedes e Ferrari dominanti - Verstappen non spinge con la Red Bull : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Finisce qui la giornata al volante di Sergio Perez, che domani lascerà il volante della Racing Point al compagno di squadra canadese Lance Stroll. LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Vettel e Verstappen al lavoro sul passo - Bottas sempre in testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Sembra che ci sia stato un contatto sul tracciato tra la Racing Point di Perez e la Ferrari di Vettel, con quest’ultimo che sarebbe andato in Testacoda dopo essere stato toccato dal messicano in curva 11. Dinamica ancora tutta da confermare. 14.19 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: Bottas (Mercedes) 1:37.868 Vettel (Ferrari) 1:37.991 Kvyat (Toro Rosso) 1:38.183 Perez (Racing Point) 1:38.434 Norris ...

LIVE Test F1 Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : testa a testa finale tra Bottas e Vettel - Red Bull più attardata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Sembra che ci sia stato un contatto sul tracciato tra la Racing Point di Perez e la Ferrari di Vettel, con quest’ultimo che sarebbe andato in Testacoda dopo essere stato toccato dal messicano in curva 11. Dinamica ancora tutta da confermare. 14.19 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: Bottas (Mercedes) 1:37.868 Vettel (Ferrari) 1:37.991 Kvyat (Toro Rosso) 1:38.183 Perez (Racing Point) 1:38.434 Norris ...