LIVE F1 | Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | Leclerc svetta con la Ferrari davanti a Russell

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.11 Vedremo se riuscirà a resistere il miglior tempo assoluto firmato da Bottas nel finale della prima giornata in 1’37″124 con la Mercedes, al momentoè distante poco meno di tre decimi da quel crono. 12.07 Alcune immagini di Charlesin azione con laneiPirelli ad Abu: One last time with the SF90!

BotGomme : RT @zazoomnews: LIVE F1 Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA: Leclerc prova le gomme C5 dopo la pausa Russell in testa - #Dhabi #DIRETTA: #Lecler… - zazoomnews : LIVE F1 Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA: Leclerc prova le gomme C5 dopo la pausa Russell in testa - #Dhabi #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE F1 Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA: Leclerc di nuovo in pista dopo la pausa pranzo! - #Dhabi #DIRETTA:… -