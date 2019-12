LIVE F1 | Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | incidente di Leclerc | bandiera rossa Russell in

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : bandiera rossa - Leclerc contro il muro. Russell al comando : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 bandiera VERDE. Si può tornare a girare ad Abu Dhabi. Mancano 96 minuti al termine. 13.21 La Ferrari di Leclerc sembra essere a posto comunque, la bandiera rossa potrebbe anche essere stata causata da Esteban Ocon ma la situazione in pista sembra essere tranquilla. 13.18 Non sembra comunque esserci nulla di grave sulla Ferrari, vedremo come proseguirà la sessione pomeridiana di questa ultima ...

12.50 Confermati i punti deboli e di forza di Mercedes e Ferrari sulla pista degli Emirati Arabi, con Leclerc che detiene il record nel T1 e nel T2 per poi cedere il passo a Russell nel terzo settore, quello più tortuoso e a bassa velocità. 12.46 Russell conserva anche il primo posto parziale nel computo totale di giri percorsi con 114, alle sue spalle hanno superato quota 100 anche Ocon (102) e Gasly ...

12.38 A meno di due ore e mezza alla fine dei Test, Pietro Fittipaldi è decimo con la Haas con un miglior crono di 1'41″047 dopo aver percorso ben 97 giri del circuito di Yas Marina. That's 97 laps completed for @PiFitti so far with 2.5 hours to go at Yas Marina. His current fasTest 1:41.047 puts him P10/11. #HaasF1 #AbuDhabiTest pic.twitter.com/aQ7GTy8Dv8 — Haas F1 Team ...

12.11 Vedremo se riuscirà a resistere il miglior tempo assoluto firmato da Bottas nel finale della prima giornata in 1'37″124 con la Mercedes, al momento Leclerc è distante poco meno di tre decimi da quel crono. 12.07 Alcune immagini di Charles Leclerc in azione con la Ferrari nei Test Pirelli ad Abu Dhabi: One last time with the SF90!

11.52 Carlos Sainz esce dal box McLaren e si appresta ad affrontare un run con gli pneumatici a mescola C4. Carlos cam.

11.28 Leclerc!! 1'37″401 e prima posizione della sessione per il monegasco della Ferrari che rifila 432 millesimi alla Mercedes di Russell. 11.23 Giovinazzi completa un altro run con gomme C2 e si porta a quota 70 giri completati alla guida dell'Alfa Romeo. L'obiettivo per il pugliese sarà quello di superare la soglia delle 100 tornate. Antonio completes another run, bringing his ...

11.18 La Mercedes ha deciso di mettere Bottas (day-1) e Russell (day-2) nelle stesse identiche condizioni per effettuare una prima valutazione importante in ottica 2021. Al momento il britannico si sta ben comportando se si considera che a questo punto della giornata Bottas era leggermente più lento prima di migliorare sensibilmente al tramonto nel finale della sessione. 11.13 Vi riproponiamo di seguito ...

11.02 Primo run pomeridiano dopo la pausa anche per Pietro Fittipaldi con la Haas: Into the abyss (aka the pit lane exit)#AbuDhabiTest #HaasF1 pic.twitter.com/Mng1xY14SR — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 4, 2019 10.57 Ecco alcune immagini di stamattina con Charles Leclerc alla guida della Rossa: #F1Testing day 2 with @Charles_Leclerc

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Mercedes lavora sulla lunga distanza - Ferrari in pista con Leclerc : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18 La Mercedes ha deciso di mettere Bottas (day-1) e Russell (day-2) nelle stesse identiche condizioni per effettuare una prima valutazione importante in ottica 2021. Al momento il britannico si sta ben comportando se si considera che a questo punto della giornata Bottas era leggermente più lento prima di migliorare sensibilmente al tramonto nel finale della sessione. 11.13 Vi riproponiamo di seguito ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Leclerc prova le gomme C5 dopo la pausa - Russell in testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18 La Mercedes ha deciso di mettere Bottas (day-1) e Russell (day-2) nelle stesse identiche condizioni per effettuare una prima valutazione importante in ottica 2021. Al momento il britannico si sta ben comportando se si considera che a questo punto della giornata Bottas era leggermente più lento prima di migliorare sensibilmente al tramonto nel finale della sessione. 11.13 Vi riproponiamo di seguito ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : George Russell in vetta con la Mercedes - Leclerc quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 Primo run pomeridiano dopo la pausa anche per Pietro Fittipaldi con la Haas: Into the abyss (aka the pit lane exit)#AbuDhabiTest #HaasF1 pic.twitter.com/Mng1xY14SR — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 4, 2019 10.57 Ecco alcune immagini di stamattina con Charles Leclerc alla guida della Rossa: #F1Testing day 2 with @Charles_Leclerc

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Leclerc di nuovo in pista dopo la pausa pranzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 Primo run pomeridiano dopo la pausa anche per Pietro Fittipaldi con la Haas: Into the abyss (aka the pit lane exit)#AbuDhabiTest #HaasF1 pic.twitter.com/Mng1xY14SR — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 4, 2019 10.57 Ecco alcune immagini di stamattina con Charles Leclerc alla guida della Rossa: #F1Testing day 2 with @Charles_Leclerc