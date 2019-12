LIVE Conegliano-Guangdong 3-0 | Mondiale per club volley femminile 2019 in DIRETTA | Egonu

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33vince e convince contro. Le venete hanno mostrato un gioco di altissimollo nonostante il grande impegno delle cinesi. Stratosferiche Hill edche hanno dominato in lungo e in largo. A questo punto le ragazze di Santarelli hanno raggiunto meritatamente le semifinali! Il prossimo impegno venerdì 6 Dicembre contro le brasiliane del Minas. 25-21 DE KRUIJF!!!!! Chiude il match con un gran muro!!! 24-21 Fast out ma toccata da Gennari. 24-20vince il contrasto a rete, quattro match point! 23-20 Folie sbaglia la fast, palla in rete. 23-19 Li passa tra le mani del muro! 23-18 MUROOOO FOLIEEEEE!!!! 22-18 Peccato, muro out di. 22-17 Bellissima diagonale di Geerties. 21-17 Pipe di Du Qingqing. 21-16 Bordata di De Kruijf!!!! 20-16 Entra e sbaglia il servizio Sorokaite. 20-15 Favore restituito da Yang che serve ...

