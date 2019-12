LIVE Biathlon | Individuale 20 km Oestersund 2019 in DIRETTA | Fourcade vuole proteggere il

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.28 Ottimo primo giro per Hofer che ha ripreso Bauer sugli sci. 1 errore però per il nativo di Brunico, anche lui in apertura. 16.27 Sbagliano sia lo svedese (2 volte) che il tedesco Schempp, una volta in apertura. 16.25 Siamo in prossimità del primo poligono per Femling mentre partono J.Bo e, a seguire,. 16.24 Si porta in testa l’altoatesino, con 2.4 sul tedesco. Bisogna aspettare atleti di caratura elevata per capire quanto vale questo tempo. 16.23 Schempp rifila 6 secondi a Femling ai 2,8. Atteso il passaggio di Hofer. 16.22 Partito anche Iliev, vicecampione iridato in carica. 16.21 Non ci sono ancora rilevamenti ai 2,8km. Nel frattempo stanno per partire Doll e Desthieux. 16.19 Anche Lukas Hofer ha iniziato la sua fatica, seguito dall’austriaco Eder. 16.17 Sul tracciato anche Schempp, interessante sarà capire lo stato ...

