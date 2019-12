oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.40 Si chiude qui la, la Francia fa paura e adesso chi la batte sabato nella staffetta? Servirà una Norvegia incattivita. Ottima prova di Hofer sugli sci, peccato per il poligono e buona conferma per Bormolini che resterà nei 30. Buon proseguimento. 17.39 Con l’arrivo di Claude in settima posizione, per 4 secondi sfuma il pokerissimo transalpino. Non ci sono altri atleti pericolosi in pista. 17.38 Ultimo rilevamento per Claude, -7 da Weger ma mancano 400metri. 17.36 Fabien Claude è a 9 secondi da Weger a metà ultimo giro, in rimonta. ASSURDO. 17.34 Cappellari un errore anche nel quarto poligono, chiude la gara col 90%. 17.32 Competizione ormai agli sgoccioli ma F.Claude potrebbe potrebbe anche regalare un irreale pokerissimo alla Francia. 17.30 Bormolini 18esimo al traguardo! Altro piazzamento di ...

zazoomnews : LIVE Biathlon Individuale 20 km Oestersund 2019 in DIRETTA: Fourcade è tornato. La Francia scrive la storia monopol… - zazoomblog : LIVE Biathlon Individuale 20 km Oestersund 2019 in DIRETTA: Fourcade è tornato. La Francia scrive la storia monopol… - infoitsport : LIVE Biathlon, 10 km Sprint Oestersund 2019 in DIRETTA: riparte il duello tra Boe e Fourcade, Hofer e Windisch mine… -