L’ira di Donald | sfottuto dai colleghi al vertice Nato cancella la conferenza stampa

open.online

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Ha avuto effetti diplomatici devastanti il video della Cbc che ha carpito una conversazione informale tra i leader dei paesi dellain cui Boris Johnson, Emmanuel Macron e soprattutto il premier canadese Justin Trudeau commentavano ironicamente gesti, ritardi e comportamenti del presidente americano.Trump non ha passato sotto silenzio la cosa, e del resto nessuno degli addetti ai lavori presenti al summit può dire di non aver guardato e riguardato il filmato, che QUI riproponiamo. Per prima reazione ha attaccato Trudeau, accusandolo di avere una doppia faccia, deferente di persona e beffardo alle spalle . This is quite the video from the CBC showing Trudeau, Macron, and Johnson discussing what appears to be Trump. pic.twitter.com/QDgIXwEwlk— Kyle Griffin (@kylegriffin1) December 4, 2019 Poi, chiaramente indispettito, ha annullato lafinale con un ...