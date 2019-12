L’Inter su De Paul | ma il Napoli può farsi ancora avanti | la situazione

calciomercato.napoli

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L’Inter vuole De, ma ilpuò arrivare prima sul giocatore. Il profilo bianconero piace molto a Giuntoli MERCATO– Rodrigo Depotrebbe essere un grande obiettivo di mercato in vista della sessione invernale di Calciomercato. L’Inter è alla ricerca di un rinforzo per Antonio Conte per cercare di mantenere la testa della classifica: il centrocampista dell’Udinese è entrato nel mirino di Ausilio e Marotta, ma i nerazzurri non sono l’unica squadra a volerlo. C’è anche il, che sta cercando un centrocampista ”low cost” per rinforzare un reparto visibilmente in difficoltà e a corto di uomini. Il buon rapporto che lega Pierpaolo Marino con la dirigenza partenopea potrebbe essere un fattore a vantaggio degli azzurri. E’ stato lo stesso DS friulano, tra le tante cose, ad aver aperto alla possibile cessione nel ...

